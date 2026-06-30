Від прем’єра до світового впливу: Стармеру прогнозують нову ключову посаду

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може продовжити політичну кар'єру на міжнародному рівні. Він розглядає можливість посісти посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Observer.

Деталі можливого призначення

За інформацією видання, посада генерального секретаря Альянсу має стати вакантною у 2028 році. На Даунінг-стріт зазначають, що Стармер зацікавлений у цьому кріслі, ймовірно, усвідомлюючи, що після лідерства в уряді його життя вже не повернеться до звичного русла.

Для реалізації цього плану політику знадобиться стабільна підтримка чинного британського уряду.

Прихильники Стармера наголошують на його високому авторитеті серед європейських лідерів, що яскраво підтвердив нещодавній саміт G7.

Крім того, відзначаються його надзвичайно близькі відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

"Енді робить так, що бути звичайним майже легко. Але це буде не так просто, бо бути прем'єр-міністром - це незвичайна робота", - прокоментував один із міністрів зміну лідера у Лейбористській партії, де наступником Стармера було помазано Енді Бернема.

Чинний голова уряду вже пообіцяв продемонструвати гідність та допомогти Бернему із транзитом влади.

Поки що Стармер зосереджений на просуванні свого плану інвестицій в оборону країни.

Новий лідер і старі проблеми Британії

Нагадаємо, 22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку з посади очільника уряду та лідера Лейбористської партії.

Це рішення він ухвалив після розмови з королем Чарльзом ІІІ та ультиматуму з боку парламентської фракції через падіння рейтингів політсили. Ця зміна голови британського Кабінету міністрів стала вже шостою за останні 10 років. Новим главою уряду Сполученого Королівства має стати колишній міністр охорони здоров'я та ексмер Великого Манчестера Енді Бернем.

Раніше РБК-Україна писало, що саме його назвали головним наступником Стармера після очікуваних перестановок у Даунінг-стріт.

Наступнику доведеться вирішувати системну кризу, міграційні проблеми та наслідки Брекзиту, з якими не змогли впоратися ні консерватори під керівництвом Бориса Джонсона, ні лейбористи після своєї масштабної перемоги на загальнонаціональних виборах у липні 2024 року.

Попри те, що Бернем послідовно підтримує Україну, експерти застерігають, що фокус його уваги може зміститися на подолання внутрішнього економічного тупика в країні.