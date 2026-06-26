Фінансові новини
- |
- 26.06.26
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цифрова співпраця: Україна та Японія підписали меморандум
12:29 26.06.2026 |
Мінцифри запускає японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва; нова платформа сприятиме розвитку спільних проєктів у сферах цифрових інновацій.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
«Україна та Японія розпочинають новий етап технологічного партнерства та запускають японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва. Відповідний меморандум підписали Міністерство цифрової трансформації й Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що нова японсько-українська платформа допоможе запускати спільні проєкти у сферах цифрових інновацій і технологій, залучати інвестиції та будувати системне партнерство між державами й бізнесом. Проєкт об'єднає досвід та експертизу обох країн, щоб створювати нові цифрові рішення й масштабувати їх на глобальні ринки.
Серед пріоритетних технологічних напрямів співпраці - розвиток штучного інтелекту, роботизація та робототехніка, кіберзахист, безпілотні системи, розвиток цифрової інфраструктури та ІТ-індустрії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінансова підтримка України: Світовий банк надасть $3,39 млрд — заява Свириденко
|Європейський інвестбанк запускає пакет підтримки України більш ніж на €470 млн
|Наступні €100 млрд для України: в ЄС анонсували жорсткі вимоги до фінансування
|Перші €3,2 млрд від ЄС надійшли в Україну: очікується також фінансування для БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Цифрова співпраця: Україна та Японія підписали меморандум
|Південна Корея планує підготувати пів мільйона операторів дронів і замінити китайські деталі
|Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України
|Фінансова підтримка України: Світовий банк надасть $3,39 млрд — заява Свириденко
|Понад €330 млн допомоги: Британія підтримає відновлення й енергобезпеку України
|Наступні €100 млрд для України: в ЄС анонсували жорсткі вимоги до фінансування
Бізнес
|Android 17 уже доступний: Google представила велике оновлення системи
|Тест Starlink Direct to Cell для Viber, WhatsApp і Google Maps став доступним усім користувачам «Київстару»
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" оголосив про запуск роботи месенджерів Viber, WhatsApp та застосунку навігації Google Maps через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) у режимі Light Data, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров
|Стан IT-ринку України: майже 30% компаній є збитковими — дослідження
|Chrome закриває останні “лазівки” для блокування реклами
|Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»