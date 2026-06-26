Цифрова співпраця: Україна та Японія підписали меморандум

Мінцифри запускає японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва; нова платформа сприятиме розвитку спільних проєктів у сферах цифрових інновацій.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

«Україна та Японія розпочинають новий етап технологічного партнерства та запускають японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва. Відповідний меморандум підписали Міністерство цифрової трансформації й Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нова японсько-українська платформа допоможе запускати спільні проєкти у сферах цифрових інновацій і технологій, залучати інвестиції та будувати системне партнерство між державами й бізнесом. Проєкт об'єднає досвід та експертизу обох країн, щоб створювати нові цифрові рішення й масштабувати їх на глобальні ринки.

Серед пріоритетних технологічних напрямів співпраці - розвиток штучного інтелекту, роботизація та робототехніка, кіберзахист, безпілотні системи, розвиток цифрової інфраструктури та ІТ-індустрії.