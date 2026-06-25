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АНАЛІТИКА

Bloomberg: постачання добрив із Перської затоки повертається до довоєнних обсягів

Експорт добрив через Ормузьку протоку значно активізувався з минулого тижня, збільшивши пропозицію на світовому ринку. Про це повідомило Bloomberg, посилаючись на власні дані відстеження суден та дані компанії Kpler.

Після початку війни в Ірані у Перській затоці було заблоковано значні обсяги добрив - понад 40 суден. Після укладення тимчасової угоди між США та Іраном через Ормузьку протоку пройшли щонайменше 16 суден із вантажами.

Агентство зазначило, що обсяги постачань наближаються до довоєнних рівнів. До початку конфлікту через Ормузьку протоку проходило близько третини світової торгівлі сечовиною (карбамідом) - одним із найважливіших поживних елементів для сільськогосподарських культур.

За минулий тиждень експорт добрив через Ормузьку протоку зріс із майже нуля під час більшої частини війни до майже 530 000 тонн.

"Тепер, коли постачання відновилися, певний тиск на пропозицію має послабитися", - заявила старша аналітикиня консалтингової компанії CRU Group Пранші Гоял.

Відновлення постачань вже вплинуло на вартість, навіть попри те, що на доставлення може знадобитися кілька тижнів: ціни різко впали. Агентство зазначило, що це також зменшило побоювання щодо зростання цін на продовольство.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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