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АНАЛІТИКА

Лідери ЄС наполягають на нових обмеженнях для китайської економіки

Країни-члени ЄС закликають Європейську комісію вжити жорстких економічних заходів проти Китаю у відповідь на дисбаланси у торгівлі з блоком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Politico.

За словами джерел, під час пізньої вечері на саміті в Брюсселі лідери звернулися до Комісії з проханням оцінити інструментарій торговельного захисту ЄС та розробити нові інструменти, щоб забезпечити зменшення ризиків в економічних відносинах з Пекіном.

"Усі вважають, що нам потрібні заходи для зменшення нашої залежності. А субсидії, що надаються в Китаї, - це несправедливо. Нам потрібна відповідь на це. Комісія має намір запропонувати заходи, і ми продовжимо це обговорювати", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер в коментарі виданню, назвавши це "терміновою" справою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн спробувала з'ясувати у лідерів країн ЄС, наскільки вони готові миритися з китайськими санкціями у відповідь.

За словами європейського посадовця, Брюссель проведе короткостроковий аналіз наявних інструментів та способів їх ефективного використання. Розробка нових заходів потребуватиме часу для їх реалізації, а потім і для проходження законодавчого процесу.

Посадовці та дипломати, яких проінформували про обговорення на саміті, заявили, що за столом переговорів зростає консенсус щодо зміцнення торговельного захисту ЄС та запровадження інструментів для захисту ринків.

Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю.

Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблеми державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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