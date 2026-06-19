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США модернізували HIMARS до рівня ППО проти «Іскандерів» і «Кинджалів»
10:40 19.06.2026 |
Американська компанія Lockheed Martin модернізувала систему HIMARS, подвоївши її потужність та додавши функцію ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Lockheed Martin.
Оновлена версія системи отримала назву HIMARS FLEX. Головна зміна полягає в тому, що машина тепер може нести два контейнери з боєприпасами замість одного на класичному шасі M1140.
Це дозволяє завантажувати до 12 керованих ракет типу GMLRS одночасно, що фактично зрівнює її за потужністю з важчою гусеничною системою M270. Окрім стандартного набору ракет, модернізована система дозволяє інтегрувати абсолютно нові види озброєння.Перетворення на комплекс ППО
Завдяки новій конфігурації HIMARS тепер може запускати зенітні та протиракетні боєприпаси, зокрема високоточні ракети PAC-3 від комплексів Patriot.
Це дозволить системі працювати не лише по наземних об'єктах, а й перетворюватись на повноцінний комплекс ППО та збивати балістичні ракети типу "Іскандер" або аеробалістичні "Кинджали".
Розробники розповіли про два основні варіанти бойового оснащення: 12 ракет GMLRS для наземних ударів або 8 зенітних ракет для знищення повітряних цілей.
"Здатність HIMARS FLEX вести вогонь і швидко переміщатися, у поєднанні зі збільшеним боєкомплектом, швидким перезаряджанням та можливістю автономної роботи забезпечує розподілений, стійкий вогонь в умовах протистояння - що ускладнює прицілювання супротивника та посилює стримуючий ефект", - розповіли у Lockheed Martin.
Робота в єдиній мережі
Модернізовану систему HIMARS FLEX можна підключати до об'єднаних мереж управління вогнем. Спеціальна система IBCS дозволяє передавати дані для наведення ракет з будь-яких інших радарів чи станцій, тому машина не потребує прив'язки до базової радіолокаційної станції Patriot.
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