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АНАЛІТИКА

ЄС остаточно відмовиться від російського скрапленого газу з 2027 року

Згідно з листом, з яким у четвер ознайомилося агентство Reuters, компаніям, що базуються в ЄС, з наступного року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"Нові правила забороняють компаніям торгувати російським СПГ або реалізовувати його в третіх країнах, оскільки не має значення, чи призначений російський СПГ для ЄС, чи ні", - йдеться у листі від 1 червня з офісу комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, адресованому компанії Poten and Partners.

Хоча ЄС проголосував за припинення імпорту російського газу до 2027 року у відповідь на війну Москви проти України.

Кілька компаній із ЄС, які мають довгострокові контракти на російський СПГ, заявили, що ці правила, у поєднанні з санкціями проти Росії, не дають чіткої відповіді на питання, чи зможуть компанії перенаправляти ці вантажі покупцям за межами ЄС.

"Перевезення російського СПГ операторами Союзу, незалежно від кінцевого пункту призначення, заборонено в контексті заборони на СПГ", - йдеться у листі.

Європейська комісія не відповіла на запит про коментар щодо цього листа.

Минулого року ЄС імпортував 14,94 млн метричних тонн з проєкту "Ямал СПГ" у західній Арктиці Росії, і, судячи з усього, цього року цей показник зросте.

Французька компанія TotalEnergies, німецька SEFE та іспанська Naturgy мають довгострокові контракти на закупівлю.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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