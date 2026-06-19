Фінансові новини
- |
- 19.06.26
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС остаточно відмовиться від російського скрапленого газу з 2027 року
09:02 19.06.2026 |
Згідно з листом, з яким у четвер ознайомилося агентство Reuters, компаніям, що базуються в ЄС, з наступного року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.
Про це повідомляє Reuters.
"Нові правила забороняють компаніям торгувати російським СПГ або реалізовувати його в третіх країнах, оскільки не має значення, чи призначений російський СПГ для ЄС, чи ні", - йдеться у листі від 1 червня з офісу комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, адресованому компанії Poten and Partners.
Хоча ЄС проголосував за припинення імпорту російського газу до 2027 року у відповідь на війну Москви проти України.
Кілька компаній із ЄС, які мають довгострокові контракти на російський СПГ, заявили, що ці правила, у поєднанні з санкціями проти Росії, не дають чіткої відповіді на питання, чи зможуть компанії перенаправляти ці вантажі покупцям за межами ЄС.
"Перевезення російського СПГ операторами Союзу, незалежно від кінцевого пункту призначення, заборонено в контексті заборони на СПГ", - йдеться у листі.
Європейська комісія не відповіла на запит про коментар щодо цього листа.
Минулого року ЄС імпортував 14,94 млн метричних тонн з проєкту "Ямал СПГ" у західній Арктиці Росії, і, судячи з усього, цього року цей показник зросте.
Французька компанія TotalEnergies, німецька SEFE та іспанська Naturgy мають довгострокові контракти на закупівлю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|150 тис. дронів і сотні ракет ППО: Велика Британія оголосила масштабний пакет допомоги Україні
|Найсуворіші правила міграції: Європарламент затвердив історичний закон
|Військова підтримка з Європи: Нідерланди спрямовують Україні €500 млн на дрони та ППО
|Звітність нотаріусів щодо оренди нерухомості перевели в електронний вигляд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|$4 млрд нової підтримки: Федоров підбив підсумки 35-го засідання «Рамштайну»
|Мадяр: Угорщина має застереження щодо подальшого відкриття кластерів переговорів з Україною
|ЄС остаточно відмовиться від російського скрапленого газу з 2027 року
|Сотні авіаційних ракет для України: Пісторіус анонсував постачання з резервів Бундесверу
|56% глобальної потужності: Китай став беззаперечним лідером офшорної вітроенергетики
|150 тис. дронів і сотні ракет ППО: Велика Британія оголосила масштабний пакет допомоги Україні
Бізнес
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
|Нове пакування чипів від TSMC може знизити їхню вартість — Мін-Чі Куо
|Google інтегрувала Gemini в Google TV: телевізор навчився розуміти натяки
|Ілон Маск став першим трильйонером у світі з перспективою подвоєння капіталу
|Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт
|Суд постановив: Google відповідає за вигадані дані в ШІ-пошуку