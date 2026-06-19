56% глобальної потужності: Китай став беззаперечним лідером офшорної вітроенергетики

Коли мова заходить про відновлювану енергетику, ми часто уявляємо затишні європейські ферми чи сонячні панелі на дахах у Каліфорнії. Проте реальність виглядає трохи інакше: вона пахне сіллю Східнокитайського моря та гуде тисячами величезних турбін, які Пекін встановлює з промисловим фанатизмом. За даними звітів CCTV Finance, Китай остаточно перетворив світовий ринок офшорного вітру на своє внутрішнє море.

Цифри, які важко ігнорувати

Згідно з аналітичними даними, до кінця 2025 року сукупна потужність морських вітроелектростанцій у світі сягнула позначки у 92.475 млн кіловат. Це серйозний показник, але головний нюанс полягає у розподілі цих мегаватів. На частку Китаю припадає 52.042 млн кіловат, що становить понад 56% від загальносвітового обсягу. Це дозволяє країні впевнено тримати першу позицію після того, як у 2021 році вона обійшла Велику Британію.

Поки європейські країни борються з бюрократією, логістичними проблемами та зростанням вартості капіталу, китайські енергетичні гіганти масштабують виробництво. Статистика Глобальної ради з вітроенергетики (GWEC) підтверджує, що розрив між КНР та рештою світу лише збільшується, перетворюючи колишніх лідерів на наздоганяючих.

Вісім років абсолютної першості

Показники за 2025 рік демонструють, що темпи експансії Піднебесної не сповільнюються. Глобальний приріст нових потужностей склав 9.252 млн кіловат, що на 16% більше, ніж роком раніше. І тут знову домінує китайський фактор: 7.192 млн кіловат нових установок з'явилися саме біля берегів КНР. Це майже 78% від усього світового приросту за рік.

Фактично, Китай уже вісім років поспіль займає перше місце у світі за щорічним обсягом встановлення нових морських турбін. Це результат послідовної державної стратегії, спрямованої на енергетичну незалежність. Поки Міжнародне агентство з відновлюваної енергії (IRENA) закликає до прискорення енергопереходу, Китай демонструє, як це працює на практиці, коли у вас є повний контроль над ланцюжками постачання.

Контроль над технологіями та ринком

Домінування Китаю в цьому секторі означає не лише контроль над генерацією, а й контроль над технологіями. Більшість компонентів для турбін сьогодні виготовляються в КНР, що ставить інші регіони в залежність від китайського експорту. З іншого боку, саме завдяки китайським масштабам вартість морської вітроенергетики продовжує падати, роблячи її конкурентоспроможною порівняно з викопним паливом.

Проте така агресивна експансія викликає занепокоєння у конкурентів. Західні виробники дедалі частіше змушені змагатися з дешевшими китайськими аналогами, які вже не поступаються за якістю. Це нагадує ситуацію в інших галузях, де корейські та європейські гіганти поступово втрачають позиції. Наприклад, навіть побутова техніка Samsung може перейти до китайських виробників, оскільки корейці не витримують цінової та технологічної конкуренції.