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Менше російського газу: в ЄС з 17 червня припинили дію коротких контрактів
12:50 17.06.2026 |
У Європейському Союзі з 17 червня згідно з ухваленим на початку року регламентом набрала чинності заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами, укладеними до 17 червня 2025 року.
Чому це важливо. Повномасштабна війна проти України й спроба "заморозити Європу" у 2022 році повністю зруйнувала експортну стратегію Газпрому. На вимогу Кремля компанія сама почала скорочувати постачання газу в Європу, а тепер Євросоюз планує відмовитися від тих обсягів, які ще постачаються.
Регламент ЄС, затверджений на початку 2026 року, запроваджує юридично обов'язкову, поетапну заборону на імпорт як зрідженого природного газу (LNG), так і трубопровідного газу з Росії. Європейський Союз рухається до повної заборони російського газу, попри енергетичну кризу, спровоковану перекриттям Ормузької протоки.
У цифрах. Європейський Союз встановив чіткий графік перехідного періоду для різних типів контрактів:
→
17 червня 2026 року набуває чинності заборона на імпорт трубопровідного
газу для короткострокових контрактів, укладених до 17 червня 2025 року;
→ 25 квітня 2026 року вже почала діяти аналогічна заборона для імпорту LNG за короткостроковими контрактами;
→ 1 січня 2027 року почне діяти заборона для довгострокових контрактів на імпорт LNG (що також відповідає умовам 19-го пакету санкцій);
→ на 30 вересня 2027 року запланована заборона для довгострокових контрактів щодо трубопровідного газу. Але якщо у країн-членів виникнуть проблеми з заповненням газових сховищ, дедлайн можуть змістити на 1 листопада.
Дізнатися більше. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) вважає, що Росія більше ніколи не зможе відновити ті позиції на світовому ринку природного газу, які вона мала до повномасштабного вторгнення в Україну.
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