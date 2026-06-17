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АНАЛІТИКА

Binance під загрозою виходу з Європи: з липня біржа може зупинити операції в ЄС, – Reuters

Найбільша в світі криптобіржа Binance може втратити дозвіл на надання послуг клієнтам Європейського Союзу протягом кількох тижнів, оскільки її заявку на отримання ліцензії мають відхилити.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Згідно з новими правилами ЄС, криптокомпанії мають час до кінця червня, щоб отримати ліцензію, яка дозволить їм продовжувати працювати по всьому блоку.

За словами джерел, заявка Binance буде відхилена. Без ліцензії Binance не матиме права продовжувати роботу в ЄС із початку липня.


Позиція компанії

Речник Binance заявив, що компанія домагається ліцензії та конструктивно співпрацює з регуляторами протягом останніх 18 місяців.

За його словами, криптобіржа виконала відповідні вимоги для отримання авторизації, а відповідних заяв про протилежне компанія не отримувала.


Криптовалюта в Україні

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності декларування доходів, отриманих від операцій із криптоактивами.

До того повідомлялося, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде визначена головним регулятором ринку віртуальних активів відповідно до законопроєкту, який найближчим часом планує ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, у період із липня 2023 року до липня 2024 року українські користувачі витратили на придбання біткоїна $882 млн. За оцінками Chainalysis у Global Crypto Adoption Index 2024, Україна входить до числа світових лідерів за рівнем використання криптовалют, поступаючись лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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