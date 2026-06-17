Bloomberg фіксує різке падіння споживчого попиту та інвестицій у Китаї

Споживчі витрати та інвестиційна активність у Китаї впали до рівня, який востаннє спостерігався під час коронавірусної пандемії. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Роздрібні продажі минулого місяця скоротилися на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - це гірше за прогнози аналітиків. Показник знизився вперше після скасування карантинних обмежень наприкінці 2022 року.

Ціни на житло як на первинному, так і на вторинному ринку в травні знижувалися швидшими темпами, ніж у квітні. Будь-які ознаки покращення ситуації обмежуються найбільшими містами.

Криза на ринку житла у Китає триває з 2021 року. Через низький рівень довіри до забудовників та ціни на житло, що постійно знижуються, китайці все менше вкладають гроші в нерухомість, віддаючи перевагу заощадженням. Це, а також нестабільна ситуація на ринку праці пригнічують внутрішній попит.

У структурі інвестицій приватні капіталовкладення скоротилися на 7,1% за перші п'ять місяців 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - це найгірший результат з 2020 року. Інвестиції у виробничий сектор впали вперше за останні шість років.

Представник Національного бюро статистики Китаю Фу Лінгуй пояснив слабкість інвестицій та роздрібних продажів низкою чинників, включаючи сильні опади. Він також звернув увагу на високий рівень споживання минулого року, який стимулювали державні субсидії.

"З початку другого кварталу деякі економічні показники сповільнилися через складні зміни у світовому середовищі та структурну перебудову внутрішньої економіки. Частина компаній стикається з труднощами. Проте, якщо дивитися на загальну тенденцію, економіка загалом зберігає стабільну динаміку", - заявив Фу на брифінгу в Пекіні.

На противагу цим явищам промислове виробництво в Китаї у травні зросло на 4,5% в річному вимірі (після 4,1% у квітні) та трохи перевищило прогнозні оцінки. Рівень безробіття в містах, розрахований за результатами опитувань, знизився до 5,1%.

Високотехнологічне виробництво в травні зросло на 15% за показником доданої вартості після 13% у квітні. Випуск продукції електронної промисловості збільшився на 17% завдяки стрімкому попиту на продукти та обладнання, пов'язані зі штучним інтелектом (ШІ).

Відповідно, обсяги експорту в травні зросли найшвидшими темпами за останні три місяці. Закордонні продажі мікросхем злетіли на 111%.

Економісти Bloomberg Economics Чан Шу та Ерік Жу наголошують, що китайський сектор пропозиції залишається стійким завдяки швидшому, ніж очікувалося, зростанню експорту та галузей, пов'язаних із ШІ. Водночас сектор попиту демонструє слабкість, оскільки споживання та приватні інвестиції (крім інвестицій у високотехнологічні галузі) різко скорочуються. Цей дисбаланс між пропозицією та попитом збільшується.

"Схоже, що китайські регулятори наразі займають вичікувальну позицію щодо економіки, яка розвивається за двома різними траєкторіями, після того як попередні заходи стимулювання споживання дали лише короткостроковий ефект", - пише Bloomberg.

Без сильнішого внутрішнього попиту економіка КНР ризикує зіткнутися з глибшим уповільненням, навіть попри те, що рамкова мирна угода між США та Іраном створює передумови для стабілізації світових цін на перевезення та енергоносії.

"Внутрішній попит усе ще потребує підтримки з боку м'якої монетарної політики та активної фіскальної політики. Якщо ціни на нафту повернуться до нижчих рівнів, у другій половині року існує висока ймовірність зниження процентних ставок, скорочення норми обов'язкових резервів та збільшення бюджетних витрат", - зазначив головний економіст China Citic Bank International Аллен Дінґ.