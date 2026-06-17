Європарламент підтримав запуск торгової угоди зі Сполученими Штатами

Європарламент у вівторок затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

16 червня Європарламент затвердив два законодавчих акти для виконання тарифних зобов'язань Євросоюзу за рамковою торговою угодою зі США. Обидва відображають попередню домовленість між перемовниками Ради ЄС і Європарламентом.

Основний проєкт схвалили 440 голосами "за", 151 голосували проти і 50 - утримались. Він стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США.

Другий проєкт, щодо розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США, схвалили 444 голосами "за", 152 голосували проти, 54 - утримались.

Дія першого документа щодо промислового й сільськогосподарського імпорту планово завершується в останній день 2029 року. До 30 червня 2029 року Єврокомісія повинна буде подати звіт-оцінку впливу цих умов на європейську промисловість, бізнес та сільське господарство, а також на розвиток торгівлі з третіми країнами. Оцінка може супроводжуватися пропозицією продовжити дію такого режиму.

Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС.

Крім того, ЄК може призупинити преференції, якщо Штати не відреагують на занепокоєння ЄС щодо тарифної політики відносно європейського експорту, для яких до 24 лютого 2026 року діяла стеля у 15%.

Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству, ЄК може розпочати з цього приводу власне розслідування, чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту.

Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти.

Наступним кроком буде затвердження у Раді ЄС та публікація в Офіційному журналі ЄС, після чого вони набудуть чинності.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.