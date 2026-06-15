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Макрон жорстко відповів Трампу: Франція не скасовуватиме цифровий податок попри погрози митами на вино
17:50 15.06.2026 |
Франція не скасовуватиме цифровий податок навіть попри погрози президента США Дональда Трампа обкласти митами французьке вино. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі телеканалу TF1, його цитує Le Monde.
"Цей цифровий податок є частиною нашого законодавства. Не Сполучені Штати вирішують, яким має бути право європейців чи французів ", - сказав Макрон.
Він заявив, що хоче із Трампом "шанобливої, але твердої дискусії".
Трамп напередодні саміту G7, який цього тижня відбудеться у французькому Евіан-ле-Бені, заявив, що Франція має скасувати 3%-й податок на продажі технологічних компаній, інакше зіткнеться зі 100%-ми митами на імпорт вин і шампанського до США.
Податок на цифрові послуги, схвалений французькими законодавцями у 2019 році, передбачає 3%-й збір із валового доходу, який великі технологічні компанії отримують у Франції. Його сплачують, зокрема, американські гіганти Amazon, Meta та Alphabet.
Експорт до США забезпечує близько п'ятої частини загальних світових продажів французької виноробної галузі та становить приблизно $2 млрд на рік.
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