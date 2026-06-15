Макрон жорстко відповів Трампу: Франція не скасовуватиме цифровий податок попри погрози митами на вино

Франція не скасовуватиме цифровий податок навіть попри погрози президента США Дональда Трампа обкласти митами французьке вино. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі телеканалу TF1, його цитує Le Monde.

"Цей цифровий податок є частиною нашого законодавства. Не Сполучені Штати вирішують, яким має бути право європейців чи французів ", - сказав Макрон.

Він заявив, що хоче із Трампом "шанобливої, але твердої дискусії".

Трамп напередодні саміту G7, який цього тижня відбудеться у французькому Евіан-ле-Бені, заявив, що Франція має скасувати 3%-й податок на продажі технологічних компаній, інакше зіткнеться зі 100%-ми митами на імпорт вин і шампанського до США.

Податок на цифрові послуги, схвалений французькими законодавцями у 2019 році, передбачає 3%-й збір із валового доходу, який великі технологічні компанії отримують у Франції. Його сплачують, зокрема, американські гіганти Amazon, Meta та Alphabet.

Експорт до США забезпечує близько п'ятої частини загальних світових продажів французької виноробної галузі та становить приблизно $2 млрд на рік.