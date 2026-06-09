Польща скасувала план спрощеного працевлаштування іноземців через побоювання безробіття

Уряд Польщі несподівано заблокував ключові зміни, які мали на меті спростити компаніям наймання іноземців та боротися з нестачею персоналу. Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

Останні кілька місяців роботодавці розраховували на запровадження списку дефіцитних професій, який дозволив би значно прискорити оформлення дозволів на роботу для іноземних громадян. Однак влада вирішила заморозити цей проєкт.

За даними Центрального статистичного управління, Польща стикається з демографічною проблемою. Прогнози вказують на те, що до 2060 року населення скоротиться на 6,7 млн осіб, що вплине на ринок праці. У звіті Польського економічного інституту прогнозується, що до 2035 року кількість тих, хто працює, скоротиться на 2,1 млн осіб, що становитиме 12,6% від поточної зайнятості. Іноземці необхідні для заповнення цих прогалин.

Іммігранти відіграють дедалі важливішу роль не лише на ринку праці, а й у польській економіці загалом - як споживачі, платники податків та підприємці. У 2025 році іноземці, які працюють і проживають у Польщі, забезпечили внесок у ВВП країни на суму від 200 млрд злотих (47,26 млрд євро) до 416 млрд злотих (98,29 млрд євро), або від 5,1% до 10,7% загального ВВП Польщі.

Проєкт про "дефіцитні професії" ще 15 січня було направлено на громадські консультації. Роботодавці очікували, що нові правила незабаром набудуть чинності й допоможуть вирішити проблему тривалих процедур у воєводських управліннях, де утворилися великі черги під час легалізації перебування іноземців.

Передбачалося, що компанії, які наймають співробітників за професіями з цього списку, будуть звільнені від необхідності отримувати висновок старости про неможливість знайти працівника на місцевому ринку праці. Саме ця процедура вважається однією з найтриваліших під час оформлення іноземців.

До так званої прискореної процедури отримання дозволів на роботу для іноземців внесли понад 300 професій. Пріоритет планували надавати сектору охорони здоров'я та догляду, транспорту та логістиці, будівництву та промисловості, а також рідкісним професіям, як-от бурильники, зварювальники тощо.

Проте з'ясувалося, що заплановані зміни не будуть реалізовані. Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики підтвердило, що роботу над регламентом призупинено і нині жодних подальших кроків не планується. Міністерство зазначило, що рішення пов'язане зі зростанням безробіття.

Роботодавці не приховують подиву: хоча показник безробіття справді виявився вищим, ніж рік тому, негативна тенденція вже почала змінюватися, і ситуація поступово поліпшується.

Підприємці зазначають, що у багатьох галузях проблема полягає не в нестачі охочих працювати, а радше у дефіциті людей з відповідною кваліфікацією чи готових влаштуватися на роботу за певними спеціальностями. Тому список дефіцитних професій був задуманий як один з інструментів, які допомагають їм швидше реагувати на потреби ринку.



