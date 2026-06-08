SIPRI повідомив про зростання ядерних арсеналів у світі

Дев'ять ядерних держав - США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль - у 2025 році продовжили програми модернізації та вдосконалення своїх ядерних арсеналів, причому більшість з них розгорнули нові ядерні системи озброєнь або такі, що здатні нести ядерну зброю, йдеться в щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюдненій у понеділок, 8 червня.

Як зазначається у доповіді, із загального світового запасу приблизно у 12187 боєголовок станом на січень цього року близько 9745 перебували в арсеналах для можливого застосування - близько 4012 були розгорнуті на ракетах і літаках, а від 2100 до 2200 перебували в стані високої бойової готовності на балістичних ракетах. Майже всі вони належать Росії та США.

Перелом у багаторічній тенденції

Після "холодної війни" поступове знищення Росією та США виведених з експлуатації боєголовок перевищувало темпи розгортання нових, що забезпечувало загальне щорічне скорочення світового ядерного арсеналу. Однак ця тенденція, на думку аналітиків SIPRI, найближчими роками буде переламана: темпи згортання арсеналів сповільнюються, тоді як розгортання нових озброєнь прискорюється.

"Свідчень того, що ядерні держави посувають на другий план і навіть відкидають свої зобов'язання щодо роззброєння, стає дедалі більше", - заявив Ханс М. Крістенсен, старший науковий співробітник програми SIPRI зі зброї масового знищення та директор Проєкту ядерної інформації при Федерації американських учених (FAS). За його словами, держави, апелюючи до ядерних рішень, створюють нові ризики та підживлюють динаміку гонки озброєнь.

Директор SIPRI Карім Хаггаг попередив, що небезпека, пов'язана з ядерною зброєю, зростає через технологічний прогрес, розпад системи контролю над озброєннями та загострення геополітичної напруженості, а світові події - у тому числі потенційний збройний конфлікт між ядерними Індією та Пакистаном - ставлять під сумнів логіку ядерної стримування.

Росія та США: модернізація зі збоями

Як випливає з доповіді SIPRI, Росія та США разом володіють приблизно 83 відсотками всіх накопичених ядерних боєголовок, хоча ця сукупна частка дещо скорочується мірою зростання арсеналів інших країн. Розміри військових запасів обох країн у 2025 році залишалися відносно стабільними, однак масштабні програми модернізації, вочевидь, збільшать їхні арсенали в майбутньому.

У 2025 році чергове випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" завершилося невдачею, а західні санкції та інші витрати, пов'язані з війною в Україні, також вплинули на програму модернізації. Крилата ракета з ядерною силовою установкою "Буревісник" після низки попередніх невдач у 2025 році успішно пройшла випробування на дальність понад 14 000 кілометрів.

Перспективи російського ядерного арсеналу

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Росія також розпочала будівництво в Білорусі передової оперативної бази для ракети середньої дальності подвійного призначення "Орешник". У травні 2026 року цю ракету застосували проти України без ядерного заряду. Значного зростання кількості нестратегічних ядерних боєголовок Росії, яке Сполучені Штати Америки прогнозували у 2020 році, так і не відбулося.

Водночас у перспективі російський арсенал зростатиме, головним чином за рахунок розміщення більшої кількості боєголовок на кожній ракеті в межах модернізації стратегічних сил. Закінчення в лютому 2026 року терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) посилює невизначеність щодо майбутнього рівня стратегічних ядерних сил Росії та Сполучених Штатів Америки, зазначають експерти SIPRI.

США: "Золотий купол" під питанням

Тим часом американська програма модернізації стикається з труднощами у фінансуванні та плануванні, які загрожують подальшими затримками й суттєвим зростанням витрат. Додаткове навантаження на бюджет створить і намір поповнити американський арсенал новими нестратегічними ядерними озброєннями.

Це навантаження ще більше зросте у зв'язку з планами адміністрації Трампа створити систему протиракетної оборони "Золотий купол", вартість якої оцінюється у 1,2 трильйона доларів. Зростання американського арсеналу в майбутньому можливе за рахунок розгортання більшої кількості боєголовок на наявних пускових установках, повторного введення в експлуатацію незадіяних установок і додавання нових нестратегічних озброєнь - зокрема у відповідь на нові розгортання в Китаї, вважають експерти.

Арсенал Китаю

За оцінкою SIPRI, ядерний арсенал Китаю налічує близько 620 боєголовок. Країна нарощує його швидше, ніж будь-яка інша держава. До січня 2026 року Китай розмістив сотні ракет у трьох великих шахтних районах на півночі країни та продовжував будівництво 30 шахт у гірських районах на сході.

Водночас навіть якщо до 2030 року китайський арсенал перевищить 1000 боєголовок, це становитиме лише близько чверті нинішніх запасів Росії або США.

Європа тягнеться до ядерної парасольки

У березні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив збільшення кількості боєголовок у французькому ядерному арсеналі та відмову від публічного розкриття його розміру.

Він також повідомив, що Франція вже веде переговори з Німеччиною та Великобританією щодо розширеної співпраці у ядерній сфері.

Кілька європейських держав, зокрема Німеччина, у 2025 році заявили про бажання доповнити механізм спільного використання ядерної зброї в НАТО аналогічними домовленостями з Францією та Великобританією.

Великобританія оголосила намір закупити 12 винищувачів F-35A і оснастити їх американськими ядерними бомбами, фактично переглянувши рішення 1990-х років про денуклеаризацію Королівських військово-повітряних сил.