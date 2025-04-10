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Китай: якщо США хочуть говорити – вони повинні демонструвати повагу
12:00 10.04.2025 |
У Китаї заявили, що вони готові до переговорів зі Сполученими Штатами щодо тарифів, якщо США будуть виявляти повагу.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни, цитує Sky News, передає "Європейська правда".
Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп допустив переговори або зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, а також назвав його "другом".
Відтак на запитання щодо цього речник китайського МЗС заявив, що "тиск, погрози та вимагання - це неправильний спосіб взаємодії".
"Якщо США хочуть говорити, вони повинні проявити ставлення рівності, поваги та взаємної вигоди", - акцентував він.
Він повторив, що якщо США налаштовані на торговельну війну, "реакція Китаю триватиме до кінця".
Окрім цього, речник МЗС Китаю додав, що США використовують тарифи як "зброю для здійснення максимального тиску" і "пошуку егоїстичних вигод".
Стаття на тему:
09.04.2025 Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду
Американський президент Дональд Трамп заявив, що його глобальна митна політика - це «війна зі світом», але згодом відмовився від цих слів, заявивши, що «це зовсім не війна», посилаючись на те, що світові лідери прибувають до США для переговорів.
Нагадаємо, спершу Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США - це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.
У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.
Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%. 9 квітня Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.
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