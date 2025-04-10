Трамп заявив, що хоче зустрітися з Сі, назвавши його другом

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном для врегулювання ескалації в торговельній війні між двома країнами.

Про це він сказав у середу журналістам у Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«О, звісно, він мій друг. Він мені подобається. Авжеж, я би зустрівся з ним», - заявив Трамп у відповідь на запитання, чи розглядає він можливість телефонної розмови або зустрічі з китайським лідером.

Його заява пролунала на тлі взаємних кроків США й Китаю, які впродовж кількох останніх днів оголошували про введення нових тарифів у відповідь на дії один одного.

Трамп сказав журналістам, що хотів би укласти угоди з іншими країнами, щоби «зробити добре» для США. За його словами, більшість із них також хочуть цього.