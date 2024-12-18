Мінфін США ввів санкції проти мережі з відмивання грошей північнокорейських хакерів

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Мінфіні США запровадило санкції проти двох фізичних осіб і підприємства, що базується в ОАЕ. Їх підозрюють у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом хакерами з КНДР.

Під санкції потрапили Лу Хуаїн, Чжан Цзянь і компанія Green Alpine Trading. За даними відомства, ці фігуранти пов'язані із Сімом Хен Сопом, за якого Держдепартамент призначив нагороду в розмірі $5 млн.

Його підозрюють у шахрайстві, пособництві відмиванню коштів та ухиленні від санкцій. Безпосередньо сам Хен Соп, за даними влади, є «банкіром КНДР», організовуючи схеми з відмивання грошей для режиму Північної Кореї.

Згідно з релізом, Хен Соп представляє банківську корпорацію Kwangson Banking Corp, яка базується в КНР, але має тісні зв'язки з КНДР.

За даними влади, у період з початку 2022 року до вересня 2023 року Лу Хуаїн, який є громадянином Китаю, відмив «кілька мільйонів доларів», конвертувавши у фіат отримані від Хен Сопа криптоактиви. Останні, ймовірно, були вкрадені або зароблені нечесним шляхом.

У Мінфіні уточнили, що відмиті таким чином кошти використовували для купівлі товарів і послуг в інтересах Північної Кореї. Другий фігурант справи, ще один громадянин КНР Чжан Цзянь, також виводив у фіат кошти Хен Сопа.

«Унаслідок сьогоднішніх дій усе майно та майнові інтереси зазначених осіб, описаних вище, що перебувають у Сполучених Штатах або у володінні, а також під контролем осіб США, блокуються та мають бути розкриті OFAC. Крім того, будь-які організації, які належать, прямо або побічно, індивідуально або в сукупності, на 50% або більше одному або декільком заблокованим особам, також блокуються», - ідеться в релізі.

Раніше ми висвітлювали масштабне дослідження експерта у сфері кібербезпеки Джеймса Елліотта з корпорації Microsoft. Він дійшов висновку, що хакерам із Північної Кореї вдалося проникнути в сотні компаній, представляючись IT-фахівцями, інвесторами або рекрутерами.