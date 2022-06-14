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Банки Nordea и DNB заподозрили в отмывании миллиардов евро клиента из РФ – СМИ
09:52 14.06.2022 |
Журналисты финской государственной телерадиокомпании Yle выяснили, что не менее 4 миллиардов евро сомнительного происхождения было произведено через отделения банков Nordea и DNB в странах Балтии.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Согласно документам, предоставленным редакции, по меньшей мере, часть этой суммы переводилась с целью отмывания денег.
Во многих случаях клиент банка Nordea производил подозрительные денежные операции более десяти лет. В частности, через счета Nordea переводили большие суммы денег компаниям, причастным к масштабным операциям по отмыванию денег. Кроме того, подозревается, что в двух случаях к незаконным операциям привлекли сотрудника банка.
Речь идет о филиалах банков в Эстонии, Латвии и Литве. В 2017 году произошло слияние филиалов Nordea и DNB в странах Балтии и был открыт новый банк Luminor. Информация была получена благодаря утечке внутренних документов нового банка.
По результатам аудиторской проверки, заказанной Luminor, выяснилось, что клиентом Nordea была группа эстонских предприятий, реальным владельцем которых был россиянин, находившийся в международном розыске. Проверка не обнаружила, почему Международная организация криминальной полиции Interpol объявила мужчину в розыск.
Также компании, принадлежавшие бывшему офицеру российской армии, провели через счета в Nordea и Luminor 947 млн евро в период с 2009 по 2018 годы. Более 30 млн евро из этой суммы были переведены на счета компаний-однодневок.
Результаты этой внутренней аудиторской проверки попали в руки журналистов.
Nordea отрицает обвинения в систематическом отмывании денег.
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