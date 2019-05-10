Рынку облигаций Китая грозит грандиозный дефолт

Этот год обещает стать крупнейшим дефолтом на китайском рынке облигаций на $13 трлн, свидетельствует статистика и прогнозируют экономисты, опрошенные Bloomberg.

По данным, собранным Bloomberg, за первые четыре месяца года китайские компании объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 млрд юаней ($5,8 млрд), что примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 г. Темпы роста дефолтов также более чем в 3 раза выше, чем в 2016 г., когда дефолты были сконцентрированы также в первой половине года.

Тенденция ясна: если что-то не изменится, 2019 г. станет новым максимумом, утверждает Bloomberg.

Китай продолжает стимулировать банки для ускорения кредитования частного сектора, особенно малых и средних компаний. Очередной шаг был сделан в понедельник: центральный банк Китая ослабил некоторые правила обязательных резервов для кредиторов. Но одновременно китайские власти сокращают теневой банкинг.

В итоге бизнесу не хватает финансирования, и это приводит к рискованной политике облигационных займов.

Именно это сокращение финансирования объясняет всплеск дефолта, начавшийся в конце 2017 г. и продолжающийся сегодня. В 2016 г. власти Китая начали сокращать избыточные производственные мощности, что отразилось на кредитных рынках.

"Короткие сроки погашения облигаций означают, что компании должны часто рефинансировать, а более слабые, вероятно, столкнутся с трудностями", - пишут аналитики. Нино Сиу из Moody's Investors Service утверждает, что "банки неохотно кредитуют более слабые компании, кроме того, теневые банки, на которые полагаются более слабые китайские компании, продолжают сокращаться, поскольку правительство ужесточает регулирование".

"Инвесторы не должны быть довольны кредитным риском в Китае, - отмечают аналитики Goldman Sachs Group Inc. Клэр Куй и Кеннет Хо. - Кредитные стрессы выше, чем показанные по умолчанию, о чем свидетельствует ряд ситуаций, когда компании не смогли выполнить запланированные платежи по облигациям, но впоследствии смогли полностью погасить и предотвратить дефолт".

Плохая новость заключается в том, что дефолты не дают полной информации о кредитных проблемах Китая. Заемщики избегают строгого определения дефолта, объединяя платежи по облигациям в течение льготных периодов. И еще некоторые эмитенты получили помощь от властей.