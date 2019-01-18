Монетарная политика США укротила Китай

Китайское руководство действует согласно своим лозунгам, а в части внешней политики мышление Пекина в последнее время выражается двумя лозунгами.

Первый - это осторожный принцип tao guang yang hui, который обычно переводят как "прячь свой свет и выжидай свое время". Этим лозунгом направлялась китайская политика в течение десятилетий, с тех пор как его сформулировал Дэн Сяопин в 1980-х гг. Но в конце 2013 г. президент Си Цзиньпин выдвинул новый лозунг, определяющий более уверенный, силовой подход: fen fa you wei, или "стремись к достижениям".

Переход к более активной внешней политике под руководством Си Цзиньпина виден повсюду - от объявления Китаем опознавательной зоны ПВО над Восточно-Китайским морем в конце 2013 г. до создания новых реалий в Южно-Китайском море и запуска инициативы "Один пояс - один путь".

Но, как пишет глава отдела развивающихся рынков в Citi Дэвид Лубин, в последнее время появились признаки того, что Китай, возможно, передумал по поводу своих возможностей, позволяющих и дальше стремиться к достижениям.

"Правительство Си Цзиньпина явно переключилось в режим уступок в своих отношениях с США, а некоторые известные китайские ученые стали задаваться вопросом, не впал ли Китай в состояние стратегического перенапряжения. Например, Янь Сюэтун, старейшина китайской внешнеполитической науки, недавно заявил, что Си зашел слишком далеко и что Китаю следует ограничить свои амбиции более узкой, региональной сферой. Другой пекинский эксперт, Ши Иньхун, призывает к "стратегическому свертыванию" в китайской внешней политике.

Существует простое объяснение китайского сдвига к свертыванию - это президент США Дональд Трамп, применивший к американо-китайским отношениям фирменную напористость при явной поддержке всего американского политического класса, а также значительной части европейского. Наткнувшись на отпор Запада, Китай, что неудивительно, начал осторожничать со своим натиском вперед.

Но нынешняя осторожность Китай во многом объясняется еще и хрупким состоянием его экономики. Любой, кто недавно ездил в Пекин, расскажет вам, что чувство экономического пессимизма в этом городе редко было таким же явно ощутимым, как сейчас.

В какой-то мере спад темпов роста китайской экономики является проблемой, которую Китай создал себе сам. С тех пор как в 2017 г. Си Цзиньпин объявил, что финансовая стабильность - это вопрос национальной безопасности, местные власти и финансовый сектор стали, как правило, с подозрением относиться к рискам. А поскольку именно они были двумя главными мотором роста китайской экономики на протяжении последних десяти лет, отторжение рисков провинциальными чиновниками и финансистами, совершенно естественно, лишило экономику энергии.

Однако есть и другая причина экономической хрупкости Китая, на которую редко обращают внимание: капитальный счет его платежного баланса. После 2014 г., когда валютные резервы Китая начали падать с пикового уровня $4 трлн (до уровня $3 трлн сегодня), власти страны стали нервничать по поводу ущерба, который может нанести экономической уверенности и глобальной роли Китая слишком сильный отток капитала.

В любой развивающейся стране существует важная связь между состоянием счета движения капитала и здоровьем местной экономики. Когда деньги голосуют ногами, может ли кто-нибудь ожидать сильной экономической уверенности в стране?

Более того, самым важным фактором, влияющим на приток капитала в любую развивающуюся страну и его отток из нее, являются монетарные условия в США. Мягкая монетарная политика Америки после финансового кризиса 2008 г. толкала капитал в Китай и другие развивающиеся страны. Собственно, именно это и помогло валютным резервам Китая вырасти до $4 трлн: политика количественного смягчения, которую проводил Федеральный резерв США, сделала прибыльными для китайских компаний займы в долларах, и она же отправила инвесторов на глобальные поиски доходности. В результате деньги потекли в Китай.

Напротив, постепенное ужесточение американских монетарных условий в течение последних пяти лет неоспоримо способствовало выкачиванию долларов из Китая, что привело к потерям резервов и самоуверенности страны. Отчасти это объясняется тем, что китайские компании обычно стараются погасить долги, если доллар укрепляется, а стоимость обслуживания долларовых обязательств возрастает. Кроме того, иностранные портфельные инвесторы меньше заинтересованы в покупке китайских гособлигаций, когда разница в процентных ставках в Китае и США сокращается, а именно это происходит в последние месяцы.

Основная причина, по которой валютные резервы Китая не упали ниже $3 трлн (это заставило бы китайские власти нервничать еще сильнее), заключается в том, что в конце 2016 г. и начале 2017 г. была создана сеть контроля за оттоком капитала. Но контроль не может быть полностью водонепроницаемым: как свидетельствует история движения капитала, если деньги хотят покинуть страну, они ее покинут.

Хрупкое состояние капитального счета и вызванная этим экономическая неуверенность едва ли могут стать надежным фундаментом для агрессивной китайской внешней политики. В следующий раз, когда Трамп почувствует желание устроить разнос председателю ФРС Джерому Пауэллу за слишком быстрое ужесточение монетарной политики, ему следует сделать паузу, чтобы задуматься о той роли, которую повышение американских ставок и укрепление доллара играют в обуздании самоуверенности Китая. Мягкий Федеральный резерв - это подарок для Пекина".