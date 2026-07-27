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АНАЛІТИКА

Українці тримають у банках майже ₴1,75 трлн: обсяг вкладів суттєво зріс

12:11 27.07.2026 |

Фінанси

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 липня 2026 року становила ₴1749,2 мільярда, що на ₴131,5 мільярда більше від показника станом на 1 січня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


"Станом на 1 липня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 749,2 млрд грн, що на 48,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця", - йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати із сумою вкладів на 1 січня 2026-го, то за пів року загальна сума вкладів зросла на 131,5 млрд грн.


Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 липня 2026 року:

  • вклади у національній валюті - 1156,9 млрд грн (+39,5 млрд грн за червень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті - 592,4 млрд грн (+9,2 млрд грн за червень 2026 року).

    • Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,7%. Сума їх вкладів становила 204,1 млрд грн.

    За строками погашення найбільша частка припадає на вклади до 3 місяців - 17,26%, вклади від 3 до 6 місяців - 7,06%, від 6 місяців до року - 3,71%, більше року - 0,68%.


    Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи станом на 1 липня має наступний вигляд: банки з державною часткою - 60,22%, банки з приватним капіталом - 22,26%, банки іноземних банківських груп - 17,52%.
    Ключові теги: депозит
     

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