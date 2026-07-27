Долар США дешевшає щодо євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок

Надії на дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході, що з'явилися після того, як Вашингтон і Тегеран призупинили взаємні удари, сприяють зниженню цін на нафту та загальному поліпшенню настроїв інвесторів, що підтримує схильність до ризику.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,26%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

"Ключовою подією вихідних стало призупинення США ударів по Ірану, - йдеться в огляді аналітиків MUFG. - Ринки, як і раніше, перебувають у напрузі через конфлікт на Близькому Сході, і хоча поки що важко з упевненістю сказати, як розвиватимуться події, наш базовий сценарій, як і раніше, передбачає поступову деескалацію".

Увага ринку переноситься на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 28-29 липня. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає, що американський ЦБ не змінюватиме ключову ставку на майбутньому засіданні. Однак деякі експерти попереджають, що ФРС може підвищити ставку у відповідь на інфляційний тиск, який останнім часом посилився.

Пара євро/долар, за даними станом на 8:55 кч, торгується на рівні $1,1407 проти $1,1371 на закритті попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3355 проти $1,3323 напередодні.

Вартість долара у парі з японською національною валютою знизилася до 163,59 єни проти 163,85 єни за підсумками попередніх торгів. Зниження напруженості на Близькому Сході є особливо позитивним для Японії, яка значною мірою залежить від імпорту нафти з цього регіону.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7683 юаня проти 6,7716 юаня в п'ятницю.

