Держава підтримала бізнес: підприємці отримали ₴4,3 млрд кредитного фінансування

Українські банки у червні 2026 року видали мікро-, малому та середньому бізнесу 396 кредитів на 4,3 млрд грн, які гарантовані державою на портфельній основі.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 58 307 кредитів на загальну суму 209,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у червні цього року укладено 396 кредитних договорів на 4,3 млрд гривень.

За час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 53 082 такі кредити на 199,3 млрд гривень.

Станом на 1 липня 2026 року 30 банків-кредиторів обслуговують 19 237 кредитів на суму 84,3 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 38,3 млрд гривень. Це 63 % від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд гривень).

Зазначається, що за сумою кредитів лідирують такі банки: Приватбанк - 11 761 кредит на загальну суму 21,1 млрд грн; Ощадбанк - 3 180 кредитів на 13,7 млрд грн; Укрексімбанк - 593 кредити на майже 11 млрд грн; ПУМБ - 765 кредитів на 10,3 млрд грн; Укргазбанк - 780 кредитів на 8,5 млрд грн.

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2 305 кредитів на загальну суму 12,6 млрд грн, а також в таких регіонах: у Дніпропетровській області - 1 688 кредитів на 6,7 млрд грн; у Харківській - 982 кредити на 6,5 млрд грн; у Львівській - 1 431 кредит на 5,9 млрд грн; у Київській - 1 212 кредитів на 5,3 млрд грн та в Одеській - 1 266 кредитів на 4,9 млрд гривень.

Зауважується, що за видами економічної діяльності на першому місці переробна промисловість - 4 948 кредитів на 30,7 млрд грн та інші сфери: сільське господарство - 3 300 кредитів на загальну суму 24,8 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 7 598 кредитів на 20 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 936 кредитів на 2,3 млрд грн; будівництво - 745 кредитів на 2,2 млрд грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 61 кредит на 1,2 млрд грн.