Долар незначно дешевшає до євро та фунта, стабільний у парі з єною

Курс долара США незначно змінюється у парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вранці в середу в очікуванні рішень центральних банків.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,02%, а більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

Трейдери очікують на рішення Європейського центрального банку щодо ставок, яке стане відомим у четвер. Аналітики вважають, що регулятор залишить основні процентні ставки на колишньому рівні, водночас допускають їхнє підвищення на 25 базисних пунктів на наступному засіданні, яке відбудеться у вересні.

Засідання Федеральної резервної системи відбудеться наступного тижня, і від нього також не очікується зміни грошово-кредитної політики. За даними CME FedWatch, ринок наразі оцінює ймовірність підвищення ключової ставки на 25 б.п. до кінця року у 38%, а двох таких підвищень - у 34%.

Пара євро/долар, за даними станом на 8:56, торгується на рівні $1,1409 порівняно з $1,1398 на закритті попередньої сесії, єдина європейська валюта зростає менше ніж на 0,1%.

Курс фунта до долара також зростає менше ніж на 0,1% і становить $1,3382 проти $1,3374 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 163,12 єн проти 163,18 єн напередодні.

Японська валюта торгується біля мінімумів за останні 40 років, що породжує чутки про можливу інтервенцію влади Японії з метою підтримки курсу нацвалюти. Влада вже проводила інтервенції у квітні та травні. Аналітики HSBC вважають, що втручання на валютному ринку може відбутися найближчим часом, але навряд чи матиме суттєвий вплив на курс єни без підтримки з боку Банку Японії у вигляді посилення грошово-кредитної політики.

Водночас у середу стало відомо, що японський експорт у червні зріс на 19,3% порівняно з тим самим місяцем минулого року, що є найвищим показником з листопада 2022 року. Імпорт зріс на 25,4%, що також є рекордом з кінця 2022 року.

Долар у парі з офшорним юанем зріс на 0,1%, до 6,7750 юаня.

