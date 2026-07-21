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Долар слабо дешевшає до фунта, стабільний до євро та єни
09:40 20.07.2026 |
Курс долара США незначно коливається у парах з євро, фунтом та єною вранці в понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,05%, а більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.
Цього тижня учасники ринку очікують засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та вступ Енді Бернема на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.
Аналітики вважають, що ЄЦБ залишить основні процентні ставки на колишньому рівні у четвер. Водночас існує висока ймовірність, що у вересні регулятор підвищить їх на 25 базисних пунктів, щоб захистити економіку єврозони від вторинних ефектів зростання цін на енергоносії.
Засідання Федеральної резервної системи (ФРС) відбудеться наступного тижня, і від нього також не очікується зміни грошово-кредитної політики. За даними CME FedWatch, ринок зараз оцінює ймовірність підвищення ключової ставки на 25 базисних пунктів до кінця року в 42,5%, а двох таких підвищень - приблизно в 30%.
Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Бет Хаммак у п'ятницю заявила, що підвищення процентної ставки може знадобитися для боротьби зі стійко високою інфляцією.
Пара євро/долар, за даними станом на 9:09 кч, торгується на рівні $1,1438 проти $1,1440 на закритті попередньої сесії.
Курс фунта до долара зростає на 0,1% і становить $1,3464 проти $1,3452 за підсумками торгів минулої п'ятниці.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 162,38 єни проти 162,40 єни напередодні.
Долар у парі з офшорним юанем знизився на 0,1%, до 6,7738 юаня.
Народний банк Китаю (НБК) у понеділок, як і очікувалося, зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на рівні 3% річних. Ставка залишається на цьому рівні, мінімальному в історії, з травня 2025 року.
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