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НБУ збільшив продаж валюти: за тиждень реалізував понад $1 млрд
09:10 20.07.2026 |
За тиждень з 13 по 17 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,07 млрд дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 13 по 17 липня Нацбанк продав на міжбанку 1074,31 млн дол, що на 203,09 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
З початку червня НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.
З початку 2026 року Нацбанк жодного разу вперше купує валюту на міжбанку.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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