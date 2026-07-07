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Долар США зміцнюється стосовно євро та фунта, знецінюється щодо єни
10:33 07.07.2026 |
Курс американського долара зростає щодо євро та фунта стерлінгів, знижується щодо єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,07%, а більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.
DXY залишається нижче позначки 101 пункту. Долар продовжує відчувати тиск на тлі перегляду трейдерами прогнозів щодо підвищення базової процентної ставки американським ЦБ після оприлюднення минулого тижня даних про кількість робочих місць у США, які виявилися слабкішими, ніж очікувалося.
Кількість робочих місць в американській економіці без урахування сільськогосподарського сектору в червні зросла на 57 тис. - це мінімальний показник за чотири місяці, повідомило міністерство праці, яке також переглянуло в бік зниження показники за попередні два місяці.
Ринок тепер оцінює ймовірність того, що Федеральна резервна система (ФРС) у вересні підвищить процентну ставку, приблизно в 50%, тоді як до публікації звіту про стан ринку праці така ймовірність оцінювалася в понад 65%, зазначає Trading Economics.
Трейдери очікують на оприлюднення пізніше цього тижня протоколу червневого засідання ФРС, який може допомогти їм краще зрозуміти перспективи грошово-кредитної політики в США.
Пізніше у вівторок учасники ринку оцінюватимуть дані щодо зовнішньоторговельного балансу Сполучених Штатів.
Євро станом на 8:47 кч торгується на рівні $1,1431 проти $1,1442 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3379 проти $1,3392 у понеділок.
Вартість долара в парі з японською валютою знизилася до 161,85 єни проти 162,09 єни за підсумками попередніх торгів.
У парі з офшорним юанем долар торгується на рівні 6,7983 юаня проти 6,7942 юаня напередодні.
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