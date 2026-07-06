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Долар США залишається стабільним щодо євро та фунта, дорожчає щодо єни

10:42 06.07.2026 |

Фінанси

Долар США залишається стабільним щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у понеділок, а щодо єни - зміцнюється.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

DXY знизився на 0,5% минулого тижня, оскільки сигнали про ослаблення американського ринку праці, а також зниження цін на нафту змусили трейдерів переглянути прогнози щодо можливого посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в червні збільшилася на 57 тис. - це мінімальний показник за чотири місяці, повідомило міністерство праці країни. Відомство переглянуло дані за травень і квітень у бік зниження: за ці два місяці в економіці США було створено на 74 тис. робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше.

Трейдери займають обережну позицію в очікуванні нових факторів, які визначатимуть напрямок руху долара, зазначає аналітик MUFG Bank Майкл Вон.

Найближчим часом "ринок орієнтуватиметься на статистичні дані, наприклад, на червневий індекс ISM Services у США, а також на протокол останнього засідання ФРС", - зазначає експерт.

Пара євро/долар, за даними станом на 8:55 кч, торгується на рівні $1,1431 проти $1,1436 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3342 проти $1,3351 у п'ятницю.

Вартість долара в парі з японською національною валютою зросла до 161,98 єни проти 161,37 єни за підсумками попередніх торгів. Єна продовжує слабшати, попри неодноразові попередження влади про готовність вдатися до інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки курсу національної валюти.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7909 юаня проти 6,7855 юаня на момент закриття ринку в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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