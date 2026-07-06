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Уряд залучив ₴240 млрд на ринку ОВДП з початку року

10:00 06.07.2026 |

Фінанси, Економіка

Уряд України упродовж січня - червня 2026 року, за даними депозитарію Національного банку, залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 204 799,5 млн грн, 452,0 млн дол. США та 294,9 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 180 535,0 млн грн, 650,0 млн дол. США та 188,8 млн євро.

"Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 30 червня 2026 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 686 915,2 млн грн, 11 243,3 млн дол. США та 3 542,1 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 1 175 689,2 млн грн, 12 145,3 млн дол. США та 3 110,3 млн євро", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку наголосили, що забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та НБУ. Зокрема, у 2025 році НБУ створив умови для проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу. Це збільшило можливості Міністерства фінансів здійснювати активні операції для управління внутрішнім боргом.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила 16,15% річних у гривні та 3,20% річних в євро, ОВДП, номіновані в доларах США, у червні не розміщувалися.

Станом на 1 липня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1154,6 млрд грн в еквіваленті; загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 150,0 млрд грн в еквіваленті. Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 17,8 млрд грн в еквіваленті.
 

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