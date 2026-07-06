Фінансові новини
- |
- 06.07.26
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
НБУ здійснив першу за рік валютну покупку на міжбанківському ринку
08:57 06.07.2026 |
За тиждень з 29 червня по 3 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,14 млрд дол, при цьому купив 650 тис доларів.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 29 червня по 3 липня Нацбанк продав на міжбанку 1144,27 млн дол, що на 175,15 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 650 тисяч доларів.
З початку червня НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.
З початку 2026 року НБУ вперше купує валюту на міжбанку.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Долар США залишається стабільним щодо євро та фунта, дорожчає щодо єни
|Уряд залучив ₴240 млрд на ринку ОВДП з початку року
|НБУ здійснив першу за рік валютну покупку на міжбанківському ринку
|JPMorgan змінив прогноз щодо золота та застеріг інвесторів про ризики
|Долар США слабо дешевшає до євро, стабільний до фунта стерлінгів і єни
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 44,68 грн/$1
|Туреччина прагне приєднатися до Єдиної зони платежів у євро – заява
Бізнес
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом