JPMorgan змінив прогноз щодо золота та застеріг інвесторів про ризики

Банк JPMorgan змінив свій прогноз щодо вартості золота, знизивши очікувану ціну на кінець 2026 року з $6000 до $4500 за унцію, пише Reuters. У банку пояснили рішення слабшим, ніж очікувалося, попитом з боку ключових покупців і ризиком більш раннього підвищення процентної ставки ФРС США.

Ще у червні JPMorgan прогнозував зростання ціни золота до $6000 до кінця року. Тепер банк очікує, що дорогоцінний метал коштуватиме близько $4300 за унцію у III кварталі та $4500 у IV кварталі.Нагадаємо, що актив встановив ціновий рекорд у січні цього року вище $5000 за унцію. Однак вже у березні експерти повідомили про найдовшу серію падінь золота в історії.

На момент підготовки матеріалу золото торгувалося поблизу $4175 за унцію, а його ринкова капіталізація становила близько $29,1 трлн, за даними Companies MarketCap.

Чому JPMorgan став обережнішим?

Аналітики банку зазначили, що головним фактором перегляду прогнозу став нижчий попит на золото, ніж очікувалося раніше.

Водночас у JPMorgan наголосили, що ризики для нового прогнозу також залишаються негативними. Якщо макроекономічні дані у США виявляться сильнішими за очікування, ФРС може раніше перейти до підвищення ставок, що традиційно чинить тиск на золото, оскільки воно не приносить купонного доходу.





Попри це, банк зберіг довгостроковий оптимістичний погляд на дорогоцінний метал. У JPMorgan очікують, що вже у 2027 році золото продовжить дорожчати завдяки стійкому попиту з боку центральних банків і структурним чинникам накопичення резервів.

Крім того, банк прогнозує:

середню ціну срібла на рівні $60-$65 за унцію;

платини - близько $1800 до кінця 2026 року та $1950 до кінця 2027 року;

паладію - близько $1350 до кінця 2026 року та $1300 у середньому протягом 2027 року.

Контекст: золото залишається конкурентом біткоїна

Перегляд прогнозу від JPMorgan відбувся на тлі активної дискусії про роль золота та біткоїна як захисних активів.

Зокрема, Європейський центральний банк повідомив, що золото вперше випередило державні облігації США за часткою у світових міжнародних резервах, що стало історичною зміною у структурі резервних активів.

Водночас раніше аналітик JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу заявив, що у довгостроковій перспективі біткоїн має більший потенціал зростання, ніж золото, оцінивши справедливу вартість першої криптовалюти на рівні до $266 000.

Однак не всі поділяють таку думку. Засновник Bridgewater Associates Рей Даліо заявив, що «біткоїн ніколи не замінить золото», а співзасновник BitMEX Артур Хейс пояснював відставання першої криптовалюти від дорогоцінного металу дефіцитом глобальної доларової ліквідності.



