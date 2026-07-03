Долар США слабо дешевшає до євро, стабільний до фунта стерлінгів і єни

Долар США слабо дешевшає до євро на торгах у п'ятницю, стабільний до фунта стерлінгів і єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.

Напередодні DXY знизився на 0,5% на тлі слабких даних щодо американського ринку праці, що зменшили очікування щодо посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою. Наразі ринок оцінює імовірність підвищення ставки ФРС у вересні на 25 базисних пунктів у 45% проти 67% до оприлюднення червневої статистики щодо ринку праці, за даними CME FedWatch.

Кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в червні збільшилася на 57 тис. - мінімально за чотири місяці, повідомило напередодні міністерство праці країни. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозували зростання на 110 тис. Відомство переглянуло дані за травень і квітень у бік зниження: за ці два місяці в економіці США з'явилося на 74 тис. робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше.

Наступного тижня ринок очікує публікації протоколу червневого засідання ФРС.

Пара євро/долар, за даними станом на 14:5 кч, торгується на рівні $1,1451 порівняно з $1,1435 на закриття попередньої сесії.

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард не виключає, що може залишити свою посаду до офіційного закінчення терміну повноважень наприкінці 2027 року, щоб зайнятися французькою політикою. Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Les Echos. Лагард також зазначила, що участь у президентських виборах у Франції навесні наступного року наразі не входить до її планів.

Курс фунта під час торгів становить $1,3354 проти $1,3348 напередодні.

Вартість долара в парі з японською нацвалютою становить 161,15 єни проти 161,12 єни за підсумками попередніх торгів.

Трейдери вважають, що Банк Японії може вдатися до інтервенцій на валютному ринку для підтримання курсу національної валюти.

"Біржі США закриті в п'ятницю у зв'язку зі святами з нагоди Дня незалежності, ліквідність торгів на валютному ринку буде низькою, і це ідеальний час, щоб інтервенції мали значний вплив на ринок", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо, слова якого наводить Market Watch.

За його словами, у минулому японський Мінфін неодноразово проводив валютні інтервенції під час державних свят.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма в п'ятницю знову заявила, що уряд готовий вжити заходів для підтримки національної валюти в разі потреби.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7833 юаня проти 6,7882 юаня напередодні.

