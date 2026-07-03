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АНАЛІТИКА

Туреччина прагне приєднатися до Єдиної зони платежів у євро – заява

Туреччина надіслала листа до Європейської платіжної ради (EPC), повідомивши про зацікавленість у приєднанні до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), йдеться у спільній заяві за підсумками економічного діалогу високого рівня ЄС-Туреччина.

"Туреччина поінформувала сторону ЄС про те, що офіційно надіслала лист про свої наміри до Європейської платіжної ради, висловивши зацікавленість у приєднанні до Єдиної зони платежів у євро. Сторони погодилися, що потенційна участь Туреччини в SEPA дозволить здійснювати швидші, безпечніші та економічно ефективніші транскордонні платежі, сприятиме торгівлі та інвестиціям між Туреччиною та ЄС", - йдеться в документі, ухваленому в четвер у Стамбулі.

На форумі співголовували член ЄК з питань економіки Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів і казначейства Туреччини Мехмет Шимшек. У зустрічі взяли участь представники Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Банку розвитку Ради Європи.

"В умовах геополітичної фрагментації, що зростає, значних ризиків для економічних перспектив та випробування на міцність багатостороннього підходу надійні та взаємовигідні партнерства важливі як ніколи. Туреччина є країною-кандидатом і ключовим партнером ЄС", - зазначили сторони у спільній заяві.

Одночасно в документі наголошується, що "відносини між ЄС і Туреччиною мають і надалі ґрунтуватися на таких цінностях, як повага до верховенства права, основних прав людини, демократії та свободи ЗМІ".

"Це особливо актуально в умовах дедалі більш поляризованого світу для розвитку взаємовигідних економічних відносин, підтримання економічної довіри та зміцнення ділового середовища", - йдеться в опублікованій на сайті Європейської комісії заяві.

Європейська платіжна рада - це міжнародна некомерційна організація, яка координує діяльність європейської банківської галузі у сфері електронних платежів. Її головне завдання - створення, розвиток та гармонізація стандартів Єдиної зони платежів у євро.

Єдина зона платежів у євро - це банківський простір, який уніфікував міжнародні перекази в євро таким чином, щоб вони здійснювалися так само просто, швидко й недорого, як і всередині однієї країни. SEPA об'єднує 41 державу, включно зі всіма членами ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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