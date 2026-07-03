Фінансові новини
- |
- 03.07.26
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає щодо євро та фунта, стабільний у парі з єною
10:44 03.07.2026 |
Долар США дешевшає щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, залишаючись стабільним у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,14%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.
DXY продовжує знижуватися після падіння на 0,5% напередодні на тлі слабких даних щодо американського ринку праці, що зменшили очікування щодо жорсткості грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи.
Наразі ринок оцінює ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні на 25 базисних пунктів у 45% проти 67% до оприлюднення червневої статистики щодо ринку праці, за даними CME FedWatch.
Кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в червні збільшилася на 57 тис. - це мінімальний показник за чотири місяці, повідомило напередодні міністерство праці країни. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозували зростання на 110 тис.
Відомство переглянуло дані за травень і квітень у бік зниження: за ці два місяці в економіці США було створено на 74 тис. робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше.
Пара євро/долар за даними на 8:50 торгується на рівні $1,1453 порівняно з $1,1435 на закриття попередньої сесії. Курс фунта піднявся до $1,3367 з $1,3348 напередодні.
Вартість долара в парі з японською національною валютою становить 161,14 єни проти 161,12 єни за підсумками попередніх торгів.
Трейдери вважають, що Банк Японії може вдатися до інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки курсу національної валюти.
"Біржі США закриті в п'ятницю у зв'язку зі святами з нагоди Дня незалежності, ліквідність торгів на валютному ринку буде низькою, і це ідеальний час, щоб інтервенції мали суттєвий вплив на ринок", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо, слова якого наводить Market Watch.
За його словами, у минулому японський Мінфін не раз проводив валютні інтервенції під час державних свят.
Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма в п'ятницю знову заявила, що уряд готовий вжити заходів для підтримки національної валюти в разі потреби.
Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7832 юаня проти 6,7882 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає щодо євро та фунта, стабільний у парі з єною
|Оновлені стандарти управління ризиками для банків, страховиків та платіжних компаній — рішення НБУ
|Українці масово купують ОВДП: Мінфін звітує про рекордні обсяги
|Брали готівку й зникали: популярну мережу обмінників підозрюють у шахрайстві
|Пільгові позики на відновлення: нова програма підтримки підприємств
|Уряд має намір продати інвесторам два державні банки
Бізнес
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей