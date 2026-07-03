Долар США дешевшає щодо євро та фунта, стабільний у парі з єною

Долар США дешевшає щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, залишаючись стабільним у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,14%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

DXY продовжує знижуватися після падіння на 0,5% напередодні на тлі слабких даних щодо американського ринку праці, що зменшили очікування щодо жорсткості грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи.

Наразі ринок оцінює ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні на 25 базисних пунктів у 45% проти 67% до оприлюднення червневої статистики щодо ринку праці, за даними CME FedWatch.

Кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в червні збільшилася на 57 тис. - це мінімальний показник за чотири місяці, повідомило напередодні міністерство праці країни. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозували зростання на 110 тис.

Відомство переглянуло дані за травень і квітень у бік зниження: за ці два місяці в економіці США було створено на 74 тис. робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше.

Пара євро/долар за даними на 8:50 торгується на рівні $1,1453 порівняно з $1,1435 на закриття попередньої сесії. Курс фунта піднявся до $1,3367 з $1,3348 напередодні.

Вартість долара в парі з японською національною валютою становить 161,14 єни проти 161,12 єни за підсумками попередніх торгів.

Трейдери вважають, що Банк Японії може вдатися до інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки курсу національної валюти.

"Біржі США закриті в п'ятницю у зв'язку зі святами з нагоди Дня незалежності, ліквідність торгів на валютному ринку буде низькою, і це ідеальний час, щоб інтервенції мали суттєвий вплив на ринок", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо, слова якого наводить Market Watch.

За його словами, у минулому японський Мінфін не раз проводив валютні інтервенції під час державних свят.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма в п'ятницю знову заявила, що уряд готовий вжити заходів для підтримки національної валюти в разі потреби.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7832 юаня проти 6,7882 юаня напередодні.

