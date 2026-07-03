Брали готівку й зникали: популярну мережу обмінників підозрюють у шахрайстві

Відому в Україні мережу обмінників підозрюють у тому, що вона під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптовалюти виманювала гроші клієнтів по всій Україні. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Правоохоронці не називають мережу, однак, за інформацією джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Money 24/7.







Чому це важливо: Шахраї дедалі частіше маскують свої схеми під легальні онлайн-сервіси, використовуючи професійні сайти, месенджери та офлайн-пункти обміну. Перед переказом чи переданням коштів варто перевіряти ліцензії, репутацію сервісу та не користуватися платформами, які не мають підтвердженої історії роботи.







Як працювала схема. За даними слідства, організатори створили сайт, налагодили комунікацію через Telegram та відкрили пункти обміну в різних регіонах країни, щоб створити враження легального фінансового сервісу.



Коли клієнти залишали заявку, менеджери повідомляли їм номер замовлення, код підтвердження та адресу пункту обміну.

Люди передавали готівку, однак криптовалюту або повернення коштів так і не отримували.

Натомість їм пояснювали затримку технічними причинами та відкладали виплати на невизначений термін.

Під час документування діяльності мережі правоохоронці провели оперативну закупівлю. За тією ж схемою фігуранти заволоділи 50 000 грн, що підтвердило системний характер шахрайства.

Загалом правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах на суму понад 20 млн грн.

Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідчі встановлюють усіх причетних - від організаторів до людей, які безпосередньо приймали гроші від потерпілих.

Відзначимо, що 29 червня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про мережу обмінників Money 24/7. Вони стверджували, що компанія працювала без необхідних ліцензій, а згодом почала затримувати або взагалі не повертати клієнтам гроші та криптовалюту.

Журналісти поспілкувалися з десятком потерпілих, які заявили, що після передання коштів отримували лише обіцянки та пояснення про "технічні проблеми". Загальна сума претензій потерпілих могла сягати близько $10 млн. У розслідуванні йдеться, що грошима нових клієнтів могли покривати борги перед попередніми. Журналісти порівняли схему із ознаками фінансової піраміди.



