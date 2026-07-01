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НБУ незначно зміцнив довідковий курс гривні до 44,83 грн/$1
13:12 30.06.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 30 червня 2026 року.
|Показник
|29.06.2026
|30.06.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.8447
|44.8317
|-0.03
Дані: НБУ
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Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
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