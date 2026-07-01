Долар США зміцнюється щодо основних світових валют на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,26%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,2%.

DXY тримається на максимумі за останній рік і завершує місяць найбільшим зростанням з липня минулого року (+2,5%) у зв'язку з очікуваннями щодо жорсткості грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Ринок бачить можливість трьох підвищень ставки американським ЦБ на 25 базисних пунктів цього року на тлі високого інфляційного тиску, зазначає Trading Economics. Трейдери вважають, що ФРС може підняти ставку вже у вересні.

У центрі уваги інвесторів залишається також ситуація на Близькому Сході. США та Іран, як очікується, проведуть черговий раунд переговорів у Досі у вівторок, однак перспективи тривалого перемир'я залишаються невизначеними.

Цього тижня ринок очікує на оприлюднення червневих даних про стан американського ринку праці. Крім того, увага інвесторів прикута до щорічного форуму Європейського центрального банку (ЄЦБ), що проходить у Сінтрі (Португалія), у якому візьме участь, зокрема, і голова ФРС Кевін Ворш.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард, яка виступила на відкритті форуму в понеділок, зазначила, що Європа стає менш вразливою до зовнішніх потрясінь завдяки вдосконаленню фінансової системи та прогресу в переході до "зеленої" економіки.

Пара євро/долар, за даними на 9:05 кч, торгується на рівні $1,1386 проти $1,1423 на закритті попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3227 проти $1,3257 напередодні.

Вартість долара в парі з японською національною валютою на цей час зросла до 162,38 єни проти 161,94 єни за підсумками попередніх торгів.

Єна здешевіла до мінімуму з 1986 року і залишається під тиском через значний розрив у процентних ставках ЦБ Японії та США, що зберігається. Японський регулятор продовжує повільну нормалізацію грошово-кредитної політики, тоді як від ФРС ринок очікує помітного ужорсточення політики.

Суттєве ослаблення єни підвищує ймовірність проведення владою Японії інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки курсу.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7940 юаня проти 6,8009 юаня напередодні.

