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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до основних світових валют

10:05 08.06.2026 |

Фінанси

Долар США стабільний до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - також 0,01%.

DXY виріс на 0,7% у п'ятницю після публікації статданих щодо американського ринку праці, які зміцнили трейдерів у думці, що Федеральна резервна система (ФРС) може підвищити базову процентну ставку пізніше цього року.

Кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в травні зросла на 172 тис., повідомило міністерство праці країни. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували підвищення на 85 тис. Відомство переглянуло дані за березень і квітень із підвищенням: американська економіка за ці два місяці додала на 93 тис. робочих місць більше, ніж очікувалося.

Безробіття в Штатах у травні залишилося на рівні 4,3%, як і очікувалося.

Опублікована статистика показує, що ринок праці США зберігає стійкість, і це дає Федрезерву можливість фокусуватися на стримуванні інфляції в умовах високих цін на енергоресурси через близькосхідний конфлікт.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її підвищення в грудні оцінюється трейдерами більш ніж у 40%. Ринок також чекає, що Федрезерв не стане змінювати ставку на найближчому засіданні, яке відбудеться 16-17 червня.

На цей тиждень заплановано публікацію низки важливих статданих, які можуть вплинути на очікування трейдерів щодо ставки, зокрема звіти про динаміку споживчих цін і цін виробників у США за травень.

Крім того, цього тижня відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає підвищення ставки за депозитами європейським регулятором на 25 базисних пунктів - до 2,25%.

Пара євро/долар за даними на 8:55 кч торгується на рівні $1,1526 порівняно з $1,1522 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта опустився до $1,3335 з $1,3341 за підсумками торгів у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,28 єни проти 160,32 єни.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7878 юаня порівняно з 6,7913 юаня на закриття ринку в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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