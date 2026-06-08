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Долар США стабільний до основних світових валют
10:05 08.06.2026 |
Долар США стабільний до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - також 0,01%.
DXY виріс на 0,7% у п'ятницю після публікації статданих щодо американського ринку праці, які зміцнили трейдерів у думці, що Федеральна резервна система (ФРС) може підвищити базову процентну ставку пізніше цього року.
Кількість робочих місць в економіці США без урахування сільськогосподарського сектору в травні зросла на 172 тис., повідомило міністерство праці країни. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували підвищення на 85 тис. Відомство переглянуло дані за березень і квітень із підвищенням: американська економіка за ці два місяці додала на 93 тис. робочих місць більше, ніж очікувалося.
Безробіття в Штатах у травні залишилося на рівні 4,3%, як і очікувалося.
Опублікована статистика показує, що ринок праці США зберігає стійкість, і це дає Федрезерву можливість фокусуватися на стримуванні інфляції в умовах високих цін на енергоресурси через близькосхідний конфлікт.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її підвищення в грудні оцінюється трейдерами більш ніж у 40%. Ринок також чекає, що Федрезерв не стане змінювати ставку на найближчому засіданні, яке відбудеться 16-17 червня.
На цей тиждень заплановано публікацію низки важливих статданих, які можуть вплинути на очікування трейдерів щодо ставки, зокрема звіти про динаміку споживчих цін і цін виробників у США за травень.
Крім того, цього тижня відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає підвищення ставки за депозитами європейським регулятором на 25 базисних пунктів - до 2,25%.
Пара євро/долар за даними на 8:55 кч торгується на рівні $1,1526 порівняно з $1,1522 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта опустився до $1,3335 з $1,3341 за підсумками торгів у п'ятницю.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,28 єни проти 160,32 єни.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7878 юаня порівняно з 6,7913 юаня на закриття ринку в п'ятницю.
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