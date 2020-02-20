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Боятся нужно не ОВГЗ. «Черные лебеди» прячутся в другом месте
"Просунуті" економісти причепилися до наших облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які активно скуповують нерезиденти: бачать там піраміду, ризики для курсу гривні. Але ризики для нашої національної валюти там невеликі.
По-перше, якщо іноземці дуже сильно і всі одночасно захочуть вийти з ОВДП, то просто цього не зможуть зробити, бо ніхто у них не купить ці цінні папери. А якщо і купить, то зі знижкою 40%-60%. Відповідно, накупити багато валюти на вторговані гроші вони не зможуть.
Друге і головне - хай там як, про такий ризик вже говорено-переговорено. Він - зрозумілий, і до нього готові, в тому числі, в Національному банку України. Тобто, проблема чітко окреслена, ситуація під контролем.
Але в нашому платіжному балансі є багато інших "потенційних пірамід", не меншого, ніж ОВДП розміру, які не є ані зрозумілими, ані окресленими. І там може статися все, що завгодно. І до цього в нас ніхто не готовий.
Ось два приклади.
Приклад 1
Стаття платіжного балансу "торгові кредити", яка "принесла" в Україну у 2019 році рекордні $4,2 млрд (майже стільки ж, як і валюта від покупців ОВДП). В теорії - це валюта, яку недоплатили наші імпортери (хоча на практиці, це може бути все, що завгодно).
А якщо так, то цю валюту потрібно буде віддавати вже і зараз. І якщо ці долари/євро/юані дійсно треба буде віддавати - то наслідки для гривні будуть в рази тяжчими, ніж від малоймовірної втечі нерезидентів з ОВДП. І проблема в тому, що в НБУ не розуміють природу цих кредитів, а отже ніяк не готові до можливого "шухеру".
Приклад 2
Стаття платіжного балансу "готівкова валюта поза банками", яка в 2019 році "винесла" з фінансової системи України в невідомому напрямку $3,4 млрд. При чому, тенденція "виносу" - досить промовиста: $0,4 - $2,4 - $3,4 млрд відповідно у 2017 - 2018 - 2019 роках.
Ці долари, що зникають невідомо куди, теж можуть негативно вплинути на курс гривні. І схоже, що природа цього "виносу" теж незрозуміла нашим регуляторам. Бо вони не знаходять кращого рішення, ніж очікувати, що ця проблема вирішиться сама собою: НБУ очікує, що "виніс готівки" зменшиться до $1,1 млрд у 2020 році.
Чому у них такі очікування - мабуть, вони й самі не розуміють. А якщо їх прогноз не здійсниться, і продовжиться тенденція зростання?
Стануть чи ні ці невеличкі статті платіжного балансу "чорними лебедями" для гривні - важко сказати. Але якщо у нас і буде "чорний лебідь", то народиться від десь у таких статтях, а не на ринку ОВДП.
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