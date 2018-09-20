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В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
12:48 20.09.2018 |
Во вторник, 18 сентября, состоялся внеплановый релиз клиента Bitcoin Core под версией 0.16.3, благодаря которому была устранена критическая уязвимость, угрожавшая осуществлением DOS-атаки на сеть. Эксплуатация бага была, впрочем, непростой задачей, и к счастью им никто не воспользовался.
Как говорится в сопроводительных комментариях разработчиков Bitcoin Core, об уязвимости им сообщил пожелавший сохранить анонимность пользователь. Эксплуатация бага, который получил название CVE-2018-1744, позволяла злоумышленнику нарушить работу почти 90% нод, при этом для проведения атаки потребовалось бы всего 12.5 BTC - размер награды, получаемой в настоящее время майнерами за найденный блок. Встроенный в Bitcoin Core и предназначенный для ускорения распространения блоков движок The Fast Internet Bitcoin Relay Engine (FIBRE) при этом мог бы усугубить ситуацию.
В почтовой рассылке Optech объясняется, что баг CVE-2018-17144 появился в версии Bitcoin Core 0.14.0, релиз которой состоялся в ноябре 2016 года, и затрагивал все последующие версии вплоть до 0.16.2. Его эксплуатация позволяла нарушить работу сети при попытке валидировать блок, содержащий транзакцию, которая пытается дважды потратить один и тот же вход. Такой блок был бы недействительным и мог быть создан только майнерами, готовыми отказаться от потери награды в размере 12.5 BTC (около $80 000 по текущему курсу).
Операторам нод, соответственно, рекомендуется в срочном порядке обновиться до новой версии Bitcoin Core или до новой версии BitcoinABC для сети Bitcoin Cash. Клиент Bitcoin Unlimited уязвимость не затронула. Также о выпуске необходимого фикса сообщили разработчики Litecoin.
Разработчики также отдельно сделали акцент на том, что выявленная уязвимость могла иметь весьма негативные последствия для Lightning Network, по-прежнему находящейся в экспериментальной стадии сети для быстрых и дешевых транзакций.
Стоит отметить, что данная уязвимость оказалась результатом так называемого человеческого фактора, и несут за нее ответственность те разработчики, которые одобрили советующее изменение кода. В их числе оказались, например, Грегори Максвелл, Владимир ван дер Лаан и Мэтт Коралло.
Однако, как прокомментировал эту ситуацию разработчик OpenBazaar Крис Спасия, он не критикует виновных, а критикует «идиотов-минималистов», которые видят в разработчиках Bitcoin Core чуть ли не богов.
Со стороны разработчиков Bitcoin Core пока не последовало заявлений касательно того, будет ли проведен какой-либо анализ инцидента и будет ли сделан публичный отчет о причинах случившегося и как избежать повторения таких случаев в будущем.
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