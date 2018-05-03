Крупнейшими получателями возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле 2018 года стали три металлургических комбината, аффиллированных с группой "Метинвест" - "Азовсталь", Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича и "Запорожсталь", свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Наибольшую сумму возмещения НДС в апреле получил меткомбинат "Азовсталь" - 691,8 млн грн против 378 млн грн в марте.

Второе место сохранил ММК им. Ильича, уменьшив свой показатель в апреле до 530,8 млн грн с 675 млн грн в марте, третье место также осталось за "Запорожсталью" - 468 млн грн (419,5 млн грн в марте).

За ними следует "ArcelorMittal Кривой Рог" - 425,7 млн грн, тогда как в марте предприятие возглавило этот список с показателем 1,303 млрд грн.

Впервые со времени запуска в июне 2017 года после пятилетнего простоя пятерку лидеров вырвался "Карпатнафтохим", который в 3,7 раза увеличил сумму возмещения НДС по сравнению с мартовскими показателями - до 344 млн грн (92,5 млн грн в марте). При этом в начале года этот показатель превышал 118 млн грн.

В десятку крупнейших получателей возмещения НДС замыкают агроэкспортеры "АДМ Трейдинг Украина" - 336,9 млн грн (338 млн грн), "Кернел-трейд" - 264,9 млн грн (402 млн грн), "АТ Каргилл" - 224,8 млн грн (247 млн грн).

Улучшили показатели возмещения НДС "ЛДК Украина" - 208,1 млн грн (128,1 млн грн), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - 201,4 млн грн (данные о возмещении НДС в марте отсутствовали).

Еще восемь компаний получили возмещения НДС свыше 100 млн грн: агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) - 199,9 млн грн (данные в марте отсутствовали), "Нибулон" - 199,4 млн грн (146 млн грн), Полтавский горно-обогатительный комбинат (Полтавский ГОК) - 172,6 млн грн (193,8 млн грн), Никопольский завод ферросплавов - 159 млн грн (150 млн грн), "Полюс трейдинг" - 155,8 млн грн (данные в марте отсутствовали), МГЗ - 117,8 млн грн (133 млн грн), Центральный ГОК - 112 млн грн (88,5 млн грн), экспортер растительных масел и шротов "Олсидз Блек Си" - 102,7 млн грн (124 млн грн).

Более 90 млн грн возмещения НДС получили еще три компании - "Оптимусагро трейд" - 99,3 млн грн (205 млн грн), "Гленкор агрикалчер" - 98,8 млн грн (91,8 млн грн), "Евраз - Днепропетровский металлургический завод" ("Евраз-ДМЗ") - 96,8 млн грн (142,7 млн грн).

Как сообщалось, за четыре месяца этого года НДС был возмещен на сумму 43,6 млрд грн, что на 14,7% больше показателя января-апреля 2017 года. В апреле возмещение составила 9,95 млрд грн по сравнению с 10,1 млрд грн в марте этого года и 11,09 млрд грн в апреле прошлого.