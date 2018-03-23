Почему страховка рисков для инвесторов - афера грандиозного масштаба

Павел Нарожный, управляющий партнер в компании Techniq Trading ltd.

Хеджирование рисков защищает инвестора от внезапного обвала рынка акций, но является злом для всех участников финансового рынка.

Класс украинских инвесторов крайне мал. Немногие наши сограждане задумываются о будущем и инвестируют часть своего дохода в какие-либо финансовые инструменты.

Во время краха украинского рынка акций в 2008-2009 году многие фонды потеряли до 95% активов под управлением.

Произошло это по объективным причинам, а иногда и из-за нечистоплотных управляющих фондов. Если для украинского рынка это в определенной мере норма, то для западного рынка потери такого размера - это уникальное событие, которое я и хотел разобрать.

В феврале 2018 произошла ликвидация фонда XIV инвестиционного банка Credit Suisse с 1 млрд долларов под управлением из-за потери 92% стоимости за один день.

Для того, чтобы проанализировать, почему это случилось, для начала нужно понять, что такое индекс акций и хедж (страховка) к нему.

В индекс S&P500 входит 500 компаний США с самой большой капитализацией.

Можно с уверенностью сказать, что индекс отражает значительную часть фондового рынка США и из-за громадной диверсификации не зависит от состояния одного игрока или сектора экономики.

Подавляющее большинство долгосрочных инвесторов на американском рынке "покупают индекс". Делают это посредством покупки сертификатов ETF (Exchange Traded Fund) SPY либо напрямую покупая портфель акций, максимально близкий к индексу.

Даже те инвесторы, которые покупают отдельные акции, а не всю индексную корзину, следят за индексом S&P500, так как индекс отражает состояние рынка в целом.

Цена индекса не стоит на месте, как и отдельных акций. Если есть глобальные позитивные новости, такие как изменение учетной ставки Федеральной резервной системы либо фискальной политики, если инвесторы видят причины для роста акций - индекс растет. И наоборот. Если есть позитивные либо негативные новости для конкретной компании - движется только эта акция.

Инвесторы, владеющие любыми бумагами, естественно озабочены вопросом, как защитить свои портфели от падения рынка. Что делать, если будет рецессия, как в 2007 году? Продавать громадные портфели? Но это вызовет панику, да и распродать такие залежи акций быстро невозможно.

В таком случае инвесторы покупают хедж или страховку. Обычно это опционы - специальный биржевой контракт, который дает право купить или продать индекс по заранее определенной цене. Например, текущее значение индекса S&P500 - 2800 п., я могу купить опцион пут со страйком 2750 и сроком жизни 1 год. Что будет дальше с моим пакетом акций - не важно, я застрахован от падения индекса ниже 2750, даже если индекс рухнет на 50%.

Данный хедж можно купить на бирже. Цена хеджа всегда разная, так как риск падения индекса всегда разный. Если риск высокий - цена хеджа высокая и наоборот.

Какой в этом случае интерес стороны, которая продает страховку? Полная аналогия со страховой компанией. Если риск наступил, то компания погашает потерю из своих средств, но чаще всего риск не наступает, либо компенсируется самой ценой хеджа.

Риск компании рассчитывают путем мониторинга рынка, новостного фона, текущей волатильности на рынке акций и так далее.

На основе мониторинга цен на опционы на индекс S&P500 биржа CBOE (Чикагская биржа опционов) рассчитывает индекс VIX. Этот индекс называют индексом страха - чем выше цена опционов, тем выше индекс VIX, чем ниже цена опционов - тем ниже индекс. Индекс VIX напрямую отражает текущие ожидания инвесторов и профессиональных игроков фондового рынка.

Точно так же, как и в случае с индексом S&P 500, существует страховка от падения или роста индекса VIX.

Значение VIX в пределах 9-12 означает полный штиль на рынке. Более высокие значения - активный рынок, который растет или падет на 1-2 % в день.

Согласно статистики CBOE, с 1 февраля 1990 года по текущий момент рынок проводит 92% времени в значении 30 или ниже; 83% времени в значении 25 или ниже; 63% времени в значении 20 или ниже; 53% времени в значении 18 или ниже.

Иными словами, высокий индекс VIX - это редкое явление. Крайне редко индекс VIX имеет значение 30 или больше.

Кажется вполне очевидной инвестиционная стратегия: если VIX высокий - продавай страховку, все будет хорошо, индекс вернется в низкое значение, статистика на нашей стороне. Инвестбанки из этого сделали громадный бизнес.

Таким образом и работал ETF (Exchange Traded Fund) под названием XIV банка Credit Suisse. Фонд всегда продавал страховку, рассчитывая на то, что индекс VIX вернется в нормальное, низкое значение. В 2017 году фонд показал прибыльность 300%. В период 2010-2014 - 900%.

Что же такую машину по производству денег пустило под откос?

Деривативы (хедж, страховка) на индекс VIX торгуются почти круглосуточно в рабочие дни, индекс так же рассчитывается почти круглосуточно. ETF XIV же торгуется только с 9:30 до 16:00.

За неделю до событий шла медленная распродажа акций, индекс S&P500 падал, индекс VIX медленно рос. Днем 6 февраля 2018 года некий неизвестный игрок или группа игроков начали продавать акции из индекса S&P500. День закончился падением индекса S&P500 на 0,5%. VIX вырос с 12 до 18.

Ночью распродажи продолжились, и ночью индекс S&P500 упал на 3,7%, что спровоцировало панику среди продавцов деривативов на S&P500. Продавцы деривативов на S&P500 ожидали, что на открытии индекс рухнет еще больше. Индекс VIX на фоне этих ожиданий вырос с 18 до 50, или на 177%. Деривативы на VIX подорожали еще больше.

Напомню, происходило это поздней ночью. Управляющие фонда держали на руках страховку от роста индекса VIX. Стоимость страховки взлетела в 4-5 раз, в то время как фонд делал ставку на падение цены страховки.

Всех средств фондов под управлением было недостаточно, чтобы покрыть такой громадный единомоментный рост стоимости хеджа. Все застрахованные дома одновременно загорелись, а машины попали в аварию, если следовать нашей аналогии со страховой компанией.

Биржа CBOE потребовала внести маржинальное обеспечение в виде денег. Денег у фонда не было, поэтому биржа инициировала распродажу позиций фонда, еще больше взвинтив панику, так как фонды откупали назад страховку, которую они раньше продавали, но продавали они её, когда рынок был спокоен, а откупали назад, когда "дом уже горел".

Стоимость одного сертификата фонда XIV 6 февраля составляла 99 долларов. Утром 7 февраля торговля открылась по 5,51 доллара.

В проспекте фонда есть пункт Acceleration event: если случится падение фонда на 20% в день или больше - администратор имеет право объявить о закрытии фонда и вернуть оставшиеся деньги инвесторам, что и сделал управляющий.

Генеральный директор Credit Suisse по этому поводу сказал следующее: "Все было хорошо, пока не стало плохо".

Уоррен Баффет называет деривативы "оружием массового финансового поражения". Надеюсь, мне удалось объяснить, почему.