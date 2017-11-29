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Исследование: 90% криптовалютных приложений испытывают проблемы с безопасностью
12:27 29.11.2017 |
Специализирующаяся на кибербезопасности фирма High-Tech Bridge проанализировала популярные криптовалютные приложения в разделе «Финансы» Google Play. Результаты исследования компании из Сан-Франциско оказались неутешительными: в подавляющем большинстве программ обнаружились критические уязвимости, говорится в отчете.
Так, из первых 30 приложений, имеющих менее 100 тысяч скачиваний, 93% содержат как минимум три уязвимости «средней тяжести» и 90% - две и более «проблемы высокой степени опасности». У 30 самых популярных (более 500 тысяч установок) программ дела обстоят лучше, но ненамного: в 94% были найдены как минимум три «средних» недочета, в 77% - два и более «серьезных».
По данным исследования, в число самых распространенных уязвимостей входят «небезопасное хранение данных» и «недостаточная криптографическая стойкость».
«В зависимости от функционала приложения, конструкции и уязвимостей существует множество различных проблем, из-за которых конфиденциальные данные и даже приватные ключи могут оказаться в опасности. К сожалению, результаты исследования меня не удивили», - отметил исполнительный директор и основатель High-Tech Bridge Илья Колоченко.
По его словам, разработчики мобильных приложений уделяют недостаточно внимания вопросам безопасности.
«На протяжении многих лет компании и независимые эксперты в сфере кибербезопасности предупреждали программистов о рисках «гибкой» разработки, которая обычно не включает в себя инфраструктуру для обеспечения должного уровня безопасности и тестирования приложений», - добавил Колоченко.
Например, проверить мобильные приложения на уязвимости можно с помощью бесплатного инструмента Mobile X-Ray от High-Tech Bridge. Впрочем, если дело касается защиты финансов, то процесс становится заметно сложнее. В самой фирме отметили, что нынешнее исследование было недостаточно глубоким: эксперты тестировали в основном пользовательский интерфейс, в то время как уязвимости могут таиться и в программно-аппаратной части.
«Это всего лишь вершина айсберга», - говорится в отчете.
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