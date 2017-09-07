Британский регулятор заинтересовался сделками ICO

Британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) приняло решение тщательно изучить первичные размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO), в рамках которых компании размещают собственные токены на криптовалютных биржах.

Как говорится в сообщении FCA, быстрый рост объемов таких сделок и курсов криптовалют за последние 12 месяцев привел к всплеску спекулятивного интереса.

"Можно провести различные параллели между ICO и первичными публичными предложениями, закрытым размещением ценных бумаг и другими сделками. В зависимости от структуры ICO могут попадать в периметр регулирования", - отмечает FCA.

Ранее на этой неделе ЦБ Китая полностью запретил ICO. Регуляторы США и Гонконга выбрали подход более близкий к британскому, взяв дополнительное время на изучение этого явления и его потенциального влияния на рынки и экономику.

Совокупный объем ICO, проведенных по всему миру за последний год, составил $1,6 млрд.