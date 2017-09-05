Центробанки пустили криптовалюты под откос

От эйфории к панике: бурный рост стоимости криптовалют сменился обвалом, после того как ряд ЦБ ввели ограничения.

Курс bitcoin всего за несколько дней потерял почти 20%. Если еще в субботу котировки тестировали отметку $5 тыс., то сейчас цена намного ниже - всего лишь $4 тыс.

Вторая по популярности криптовалюта - ethereum - также не осталась в стороне и подверглась не менее мощным распродажам и стоит уже менее $300.

Напомним, Народный банк Китая (НБК) признал незаконным ICO (Initial Coin Offering, процесс первичного размещения токенов) и потребовал немедленного прекращения всех подобных операций. Исследование, проведенное экспертами ЦБ, показало, что проведение ICO подрывает финансовые рынки и должно быть запрещено, отмечается в сообщении, размещенном на сайте НБК.

Негативные для рынка сообщения последовали и из США, причем достаточно жесткие. Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) приравняла первичное размещение токенов (ICO) к аналогичному размещению традиционных ценных бумаг. Регулятор предупредил участников рынка: законы США, регулирующие операции с ценными бумагами, будут применяться ко всем, кто выставляет на продажу и продает ценные бумаги, вне зависимости от того, является эмитент традиционной компанией или децентрализованной автономной организацией, вне зависимости от того, покупаются эти ценные бумаги за доллары США или криптовалюту, и вне зависимости от того, распространяются они в традиционной форме или через технологию распределенного реестра.

Напомним, ICO - способ привлечения средств через продажу криптовалют, и в прошлом году таким образом было привлечено $1,6 млрд - больше, чем традиционные способы привлечения венчурного капитала. В этом году пока чуть меньше.

Понятно, что эта тенденция стала привлекать внимание ЦБ, ведь они видят в новых технологиях прямую угрозу своей власти на финансовых рынках.

Почему именно Китай наделал больше всего шуму? Дело в том, что по состоянию на июль на КНР приходилась почти четверть всей активности по привлечению средств через ICO.

С другой стороны, многие эксперты позитивно оценивают последние действия регуляторов. Это позволит отсечь различные криминальные схемы, которые активно пользуются криптовалютами, а также позволит частично защитить людей от вложений в откровенные пирамиды.