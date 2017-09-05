Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Центробанки пустили криптовалюты под откос
09:23 05.09.2017 |
От эйфории к панике: бурный рост стоимости криптовалют сменился обвалом, после того как ряд ЦБ ввели ограничения.
Курс bitcoin всего за несколько дней потерял почти 20%. Если еще в субботу котировки тестировали отметку $5 тыс., то сейчас цена намного ниже - всего лишь $4 тыс.
Вторая по популярности криптовалюта - ethereum - также не осталась в стороне и подверглась не менее мощным распродажам и стоит уже менее $300.
Напомним, Народный банк Китая (НБК) признал незаконным ICO (Initial Coin Offering, процесс первичного размещения токенов) и потребовал немедленного прекращения всех подобных операций. Исследование, проведенное экспертами ЦБ, показало, что проведение ICO подрывает финансовые рынки и должно быть запрещено, отмечается в сообщении, размещенном на сайте НБК.
Негативные для рынка сообщения последовали и из США, причем достаточно жесткие. Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) приравняла первичное размещение токенов (ICO) к аналогичному размещению традиционных ценных бумаг. Регулятор предупредил участников рынка: законы США, регулирующие операции с ценными бумагами, будут применяться ко всем, кто выставляет на продажу и продает ценные бумаги, вне зависимости от того, является эмитент традиционной компанией или децентрализованной автономной организацией, вне зависимости от того, покупаются эти ценные бумаги за доллары США или криптовалюту, и вне зависимости от того, распространяются они в традиционной форме или через технологию распределенного реестра.
Напомним, ICO - способ привлечения средств через продажу криптовалют, и в прошлом году таким образом было привлечено $1,6 млрд - больше, чем традиционные способы привлечения венчурного капитала. В этом году пока чуть меньше.
Понятно, что эта тенденция стала привлекать внимание ЦБ, ведь они видят в новых технологиях прямую угрозу своей власти на финансовых рынках.
Почему именно Китай наделал больше всего шуму? Дело в том, что по состоянию на июль на КНР приходилась почти четверть всей активности по привлечению средств через ICO.
С другой стороны, многие эксперты позитивно оценивают последние действия регуляторов. Это позволит отсечь различные криминальные схемы, которые активно пользуются криптовалютами, а также позволит частично защитить людей от вложений в откровенные пирамиды.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.Геращенко о заявлении Путина: не может быть и речи о миротворцах лишь вдоль линии соприкосновения - это не украинская граница
ТОП-НОВОСТИ
|Путин предостерег США от поставок летального оружия Украине, поскольку это лишь усугубит ситуацию на Донбассе
|Центробанки пустили криптовалюты под откос
|Эффект "Стингера". Почему Украине очень нужны "Джавелины", хотя стрелять ими особо некуда
|США в Совбезе ООН: Ким Чен Ын напрашивается на войну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета
|Кто кого убивает в Мьянме и почему Кадыров наехал на Россию
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июле вырос на 26,6%
|Почему биткоин - пузырь и когда он лопнет?
|Рынок сжиженного газа требует большей диверсификации поставок
|Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб: Альтернатив МВФ нет, это все должны понимать
Это интересно
|В США молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы