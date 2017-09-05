Китайский центральный банк запретил компаниям инвестировать в ICO

Банк подготовил список из 60 валютных обменников, которые подлежат проверке и отчету. Китайский комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые криптовалюты представляют собой финансовые мошенничества и схемы-пирамиды.

Две крупнейшие в Китае платформы для покупки криптовалюты - ICOage и ICO.info - приостановили свои услуги и прекратили принимать новые проекты. Главы обеих платформ заявили, что остановка их работы была добровольной.

Китай являлся одним из ключевых рынков для криптовалюты. Китайская медиакомпания Xinhua сообщила в июле, что китайские компании собрали 383 млн долл. США от 105 тыс. инвесторов в первой половине года.

Согласно данным отчета Goldman Sachs, общая сумма, полученная от продажи токенов, в первой половине 2017 года превзошла начальные инвестиционные расходы из традиционных венчурных капиталов. В этом году сбор средств криптовалют превысил 1,6 млрд долл. США.