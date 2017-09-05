Власти Гонконга рассматривают ограничения ICO вслед за ЦБ Китая

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга может ограничить первичные размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO) в специальном административном районе КНР после того, как Народный банк Китая признал подобные операции незаконными, пишет Financial Times.

Во вторник комиссия предупредила участников рынка, что ICO, приносящие прибыль покупателям токенов, могут быть отнесены к регулируемым видам деятельности.

"Мы обеспокоены ростом использования ICO в Гонконге для привлечения средств, - заявила глава SFC Джулия Лэн. - Тем, кто занимается ICO, следует знать, что на некоторые структуры ICO может распространяться законодательство Гонконга о рынке ценных бумаг".

В отличие от китайского центробанка SFC пока не планирует полного запрета на ICO.

Совокупный объем ICO, проведенных по всему миру за последний год, составил $1,6 млрд.



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