Банки у ліквідації за пів року отримали понад ₴2,46 мільярда

Сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), у січні-червні 2026 року становила понад 2 463,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.

Зазначається, що за підсумками січня - червня 2026 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло: 2 078,9 млн грн - від реалізації активів; 146,7 млн грн - від доходів за цінними паперами; 144,0 млн грн - від погашення кредитів і 14,0 млн грн - від оренди майна. Крім того, 79,8 млн грн надійшло з інших джерел.





«Понад 2,4 млрд грн, що надійшли до банків у першому півріччі, - це ресурс для розрахунків із кредиторами відповідно до встановленої законом черговості. Чим ефективніше Фонд працює з активами банків, тим більше коштів отримують кредитори, серед яких є і держава, й українські підприємства. Для бізнесу це означає повернення ресурсу, який може бути використаний для подальшого розвитку», - зазначила директор фінансовий Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Лідерами за сумою надходжень за І півріччя 2026 року стали АТ «МР Банк» - 1 171,0 млн грн та АТ «Промінвестбанк» - 968,5 млн грн.