Фінансові новини
- |
- 27.07.26
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки у ліквідації за пів року отримали понад ₴2,46 мільярда
09:40 27.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.
Зазначається, що за підсумками січня - червня 2026 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло: 2 078,9 млн грн - від реалізації активів; 146,7 млн грн - від доходів за цінними паперами; 144,0 млн грн - від погашення кредитів і 14,0 млн грн - від оренди майна. Крім того, 79,8 млн грн надійшло з інших джерел.
«Понад 2,4 млрд грн, що надійшли до банків у першому півріччі, - це ресурс для розрахунків із кредиторами відповідно до встановленої законом черговості. Чим ефективніше Фонд працює з активами банків, тим більше коштів отримують кредитори, серед яких є і держава, й українські підприємства. Для бізнесу це означає повернення ресурсу, який може бути використаний для подальшого розвитку», - зазначила директор фінансовий Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.
Лідерами за сумою надходжень за І півріччя 2026 року стали АТ «МР Банк» - 1 171,0 млн грн та АТ «Промінвестбанк» - 968,5 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ планує запровадити систему ризик-маркування для всіх платежів
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького, середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
|Міненерго запевнило, що тарифи на газ та електроенергію залишаться без змін
|У МВФ розкритикували рішення Ради щодо правил перевірки політично значущих осіб
|Британські L119 вироблятимуть в Україні: новий етап співпраці в оборонній сфері
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Банки у ліквідації за пів року отримали понад ₴2,46 мільярда
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,82 грн/$1
|Глава JPMorgan зробив прогноз щодо епохи ШІ та попередив про ризики для ринків
|Долар США дешевшає щодо євро та фунта, залишається стабільним у парі з єною
|НБУ планує запровадити систему ризик-маркування для всіх платежів
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького, середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
|Інвестори придбали ОВДП на ₴6,16 млрд: результати аукціону Мінфіну
Бізнес
|Лазерний зв’язок Starlink Mini допоможе NASA транслювати відео з околиць Місяця
|Google включить усі резервні копії Android до квоти хмарного сховища
|Uber встановив у Варшаві термінали для замовлення поїздок без мобільного телефону
|Аналітики попередили про зростання кібератак на авто з бездротовими оновленнями
|Google доведеться допустити конкурентів Gemini до Android — рішення ЄС
|Пости Трампа за передплатою: трейдерам пропонували ранній доступ за $100 тисяч на місяць
|OpenAI більше не домінує: ринок ШІ змінює лідера