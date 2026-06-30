Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк готує нові вимоги до колекторських компаній

Національний банк України пропонує оновити порядок проведення інспекційних перевірок колекторських компаній, а також переглянути вимоги до ділової репутації їхніх власників і керівників.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для громадського обговорення регулятор оприлюднив проєкт змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність колекторських компаній.

У проєкті пропонується:

  • гармонізувати підходи до адміністративного провадження за результатами інспекційних перевірок діяльності колекторських компаній;
  • привести вимоги до ділової репутації фізичних осіб ‒ власників істотної участі або керівників колекторських компаній у відповідність до правил, що діють на ринках фінансових послуг, зокрема щодо врахування фактів кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку та основ національної безпеки України;
  • уніфікувати вимоги до ділової репутації юридичних осіб ‒ власників істотної участі в колекторських компаніях відповідно до норм фінансових ринків, зокрема щодо врахування фактів здійснення операцій на ринках капіталу через недобросовісну емісію.
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,8478
    		  0,0118
    		 0,03
    EUR
    		 1
    		 51,1669
    		  0,0359
    		 0,07

    Курс обміну валют на вчора, 09:46
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,5914  0,04 0,08 45,0676  0,03 0,07
    EUR 50,8638  0,05 0,10 51,5317  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,8350  0,06 0,15 44,8650  0,07 0,15
    EUR 51,1657  0,02 0,04 51,1864  0,02 0,03

    ТОП-НОВИНИ

    Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес