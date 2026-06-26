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Поповнення карт через термінали по-новому: в Україні запрацювали нові правила

В Україні з 26 червня набули чинності нові правила поповнення карток через платіжні термінали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Національного банку України.


Що змінилося

Нові вимоги стосуються операцій із внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування для поповнення рахунків або переказу коштів.

Для підтвердження операції користувачеві потрібно вказати номер мобільного телефону. Після цього на зазначений номер надходитиме одноразовий пароль у SMS або через автоматичний телефонний дзвінок.

Без такого підтвердження

Також у квитанціях за результатами таких операцій відтепер буде вказано повний номер мобільного телефону платника.


Які операції не потребують підтвердження

Нові вимоги не поширюються на низку платежів.

Зокрема, без додаткового підтвердження можна робити:

  • оплату податків, зборів і штрафів;
  • оплату адміністративних послуг;
  • оплату житлово-комунальних послуг;
  • оплату послуг фіксованого телефонного зв'язку, телебачення, інтернету та охорони;
  • купівлю залізничних квитків;
  • оплату проїзду в міському та приміському транспорті;
  • поповнення транспортних карток.

    • Крім того, без додаткової авторизації дозволено поповнювати мобільний рахунок на суму до 500 гривень на місяць для одного номера телефону. Після перевищення цього ліміту підтвердження стане обов'язковим.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

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